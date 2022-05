Los misioneros trasnocharon para ver el eclipse

martes 17 de mayo de 2022 | 6:00hs.

Mantas, tecito, silletas, telescopios fueron las herramientas para poder disfrutar del eclipse total de luna llena el domingo por la noche.



Desde los patios, los balcones, las terrazas, los misioneros siguieron de cerca este eclipse.



Casi llegando a la medianoche y hasta la madrugada, cientos de personas decidieron acercarse al Observatorio de las Misiones, del Parque del Conocimiento para poder apreciar mejor este evento astronómico.



Allí, para comenzar, hubo una charla explicativa sobre el proceso del eclipse a cargo del coordinador del observatorio astronómico, Federico López y luego se hicieron filas para cumplir con turnos que permitían observar de cerca con los telescopios lo que iba sucediendo en el firmamento.



Muchos, incluso, ataviados con sus propios telescopios, se hicieron presentes en esta especie de juntada para darse un 'baño de eclipse'.



Según los trabajadores del observatorio local, la convocatoria superó las expectativas y a pesar del frío que comenzó a intensificarse precisamente en la noche del domingo, familias enteras dijeron presente en la explanada del Parque del Conocimiento,



Los niños no disimularon su emoción y se mantuvieron todo el tiempo por demás curiosos, buscando saber más sobre este fenómeno.



Además, se ubicó en uno de los telescopios un adaptador para sacar fotos con el celular, que fue uno la sensación de todos los presentes.



Siempre asistidos por la gente del observatorio, la noche se vivió como una kermese diferente.



Hubo un conteo hasta el momento de apogeo del eclipse, donde la luna se tornó de un rojo brillante y el momento cero se aplaudió con fuerza.



Sobre el eclipse

Según detallaron los especialistas, este evento astronómico no volverá a repetirse hasta el 2025, aunque sí habrá otro eclipse lunar en noviembre.



El eclipse lunar total se dio a raíz de que el Sol, la Tierra y la Luna se alinearon y formaron una línea recta en el cielo nocturno.



Durante un eclipse lunar completo, la Luna pasa a través de la parte más oscura de la sombra de la Tierra: la umbra.



Cuando la Luna está dentro de la umbra, adquiere un tono rojizo porque la luz azul y verde se dispersa más fácilmente por las partículas de polvo en la atmósfera y los colores naranja y rojo permanecen más visibles, según la Nasa. Es por eso que se denomina luna de sangre.



El eclipse fue visible en gran parte de África, Europa y América del Sur y la mayor parte de América del Norte.



Observadores de estrellas de todo el mundo fueron testigos y capturaron el evento lunar en imágenes.



Si bien el eclipse alcanza su punto máximo durante solo un corto período de tiempo, la Luna tuvo tonos cobrizos durante varias horas y fue un fenómeno celestial particularmente interesante de observar



En cuanto a lo espiritual y astrológico, hay muchos desgloses del significado de este eclipse en particular. Más allá de que las emociones están de por sí más alteradas en luna llena, el efecto del eclipse, según especialistas fue como de tres lunas llenas y su influencia dura seis meses. Este eclipse lunar fue en el grado 25 de Escorpio y cierra la primera parte de la temporada de eclipses del 2022 que acontece en el eje Tauro-Escorpio.



Los eclipses lunares anuncian finales de ciclos y este, al darse en el signo del escorpión, además se enfoca en la energía de transformación, restructuración. Impulsa a soltar aquello que no va más, emociones, personas, cosas que estaban aferradas. Según los astrólogos sin dudas las emociones estarán revueltas y será un proceso que presione para un cambio necesario y por ende, un crecimiento vital.

Muchos posadeños decidieron ir hasta el Observatorio y aprovechar los telescopios. Foto: Natalia Guerrero