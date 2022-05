Jiu-jitsu, rompiendo prejuicios

martes 17 de mayo de 2022 | 6:05hs.

Si bien el jiu-jitsu brasileño ya tiene un lugar ganado en la provincia, hoy este arte marcial de defensa personal busca ganar espacio en el género femenino.



La Academia de Saldanha BJJ (Brazilian Jiu-Jitsu) es una de las principales en Misiones. Bajo la tutela del superior Mariano Pedelhez existen cuatro sedes -dos en Posadas, una en Puerto Libertad y otra en San Javier- de las cuales ‘Nueva Guardia’ es el dojo principal.



Aquí las clases son abiertas a todo público y para todas las edades. Aunque la convocatoria femenina sigue siendo baja en porcentaje, ya sea por prejuicio o desconocimiento.



Fabiana Acosta, alumna y cinturón azul en este dojo, relató: “Son pocas las mujeres que lo practican. Creo que tiene que ver por una cuestión machista muy marcada por el contacto con hombres, hay prejuicio por el sólo hecho de pelear con ellos en las clases”.



“Pero principalmente creo que tiene que ver con el desconocimiento total. En las academias no hay diferencias de género. Cuando entreno lo hago con chicas y chicos, es más, prefiero los entrenamientos mixtos porque en ningún momento me siento inferior. No existe la discriminación; se respeta mucho la igualdad”, agregó.



Con 42 años, Fabiana llegó a este deporte por un hecho de inseguridad y violencia de género: “Fue en Puerto Esperanza. Paseaba en bicicleta con un grupo de chicas y había un tipo que nos seguía en moto, tenía fama de acosar y hasta pegar a las chicas a la pasada…en un momento sentí mucho miedo porque el tipo paró un poco más adelante, nos estaba esperando”, relató.



“Por fortuna no pasó a mayores y una amiga me invitó a una clase… fue razón más que suficiente para quedarme porque lo que te da el jiu-jitsu a nivel femenino es mucha seguridad, te levanta el autoestima y otros agregados que tienen que ver con cuestiones emocionales”, aseguró.



Fabiana también aclaró de qué se trata el deporte: “Lo llaman el ajedrez humano o el arte suave porque no hay golpes y patadas. Tiene que ver con movimientos de una persona hacia otra con anticipación”.



“Hay una previsión, hay estrategia para practicarlo y lo puede hacer cualquiera. Aprendí a los 38 años y al inicio es como cualquier deporte con movimientos básicos, los conocimientos los vas adquiriendo gradualmente”.



“Mejora tu cuerpo, tu respiración; son cambios de los que te vas dando cuenta. Te suma física y psíquicamente”, dijo.



Con tantos beneficios a disposición, el jiu-jitsu brasilero pretende seguir creciendo y rompiendo tabúes en la tierra colorada.

Fabiana (primera-izquierda) junto a las chicas que forman parte del dojo ‘Nueva Guardia’, en Posadas. Foto: Nicolás Arce

“Somos siete las chicas en nuestra academia, en la otra sede capitalina hay un número aún más bajo y en las del interior un poco más…no llegamos a las diez por sede. Esperamos que eso cambie, queremos que se sumen mujeres”, cerró Fabiana.



La Academia Saldanha BJJ cuenta con su sede central casi sobre la calle Juan Ambrosetti (2288), otra llamada ‘Nitro’ en calle Jorge Newbery, una más en Puerto Libertad (‘Team Yaguareté’) y otra reciente en San Javier (‘Nueva Guardia’). Todas dependen del sello internacional Saldanha Faixa Preta, bicampeón mundial, radicado en Florianópolis.



Un poco de historia

Mariano Pedelhez (39) es el pionero del jiu-jitsu brasileño en Misiones. El maestro trajo la novedad en el 2003, directo de Río de Janeiro, levantando las bases para el presente y futuro.



“En Brasil lo practican mucho las mujeres y esto pasa porque es el segundo deporte por elección después del fútbol. En nuestro país no está arraigado, es desconocido, y cuando el público femenino se da cuenta que es de contacto pleno en el suelo se asusta y prefiere mirar para otro lado…es miedo a lo desconocido, es un tema cultural”, afirmó.



A diferencia del jiu-jitsu tradicional, el brasileño modifica algunas variantes y lo adapta a la realidad, dejando atrás variantes obsoletas del japonés y promoviendo técnicas novedosas. Es un sistema más efectivo en el cuerpo a cuerpo en el tatami, usando para ello luxaciones, estrangulaciones, inmovilizaciones y derribos.



Respecto de la actividad oficial, en los primeros días de junio se realizará el Campeonato de Mercosur en Posadas para luego dar paso a la preparación de cara al Argentino de Buenos Aires, el 23 de septiembre.



“Queremos que nuestros chicos se consagren en este torneo nacional, pero el objetivo a largo plazo es participar en el Open Brasileño. Además buscamos levantar el primer semillero de Misiones”, apuntó Pedelhez.