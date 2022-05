Invertirán en proyectos con enfoque de género

martes 17 de mayo de 2022 | 6:02hs.

El Ministerio de Desarrollo Productivo abrió ayer la convocatoria al programa Producir con Equidad, en el que destinará $210 millones para apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y cooperativas que desarrollen proyectos con enfoque de género.



Producir con Equidad -que se realiza en el marco de un proyecto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)- brindará financiamiento a través de Aportes No Reembolsables (ANRS) de hasta $5 millones para acompañar a las mipymes y a las cooperativas que “propongan incorporar o consolidar prácticas de gestión y producción con enfoque de género”, precisó la cartera productiva en un comunicado.



La convocatoria a cargo de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Emprendedores estará abierta hasta el 15 de agosto.



Específicamente, los proyectos deberán fomentar la capacitación y la incorporación de mujeres y personas de identidades de género no binarias en rubros masculinizados y en procesos de desarrollo productivo, o desarrollar productos y servicios que mejoren las condiciones de vida de las mujeres e identidades de género no binarias.



El ANR cubrirá como máximo el 80% de cada proyecto y podrá destinarse a la adquisición de maquinarias y equipamiento que impliquen la capacitación de mujeres para su operación.



Además, podrá utilizarse para gastos vinculados a la adecuación de instalaciones, que permitan la incorporación o la mejora de condiciones para mujeres y/o identidades no binarias en lo que refiere a infraestructura de cuidado o de accesibilidad al trabajo, se informó.



El titular de Sepyme, Guillermo Merediz, señaló que “la política productiva también debe apuntar a reducir las desigualdades de género existentes en el sector y por eso tenemos diferentes herramientas crediticias, de capacitación y acompañamiento para que pueda haber más igualdad de oportunidades, más crecimiento inclusivo y menos inequidades”.