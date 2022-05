El 40% de la población nacional ya completó el censo en formato digital

martes 17 de mayo de 2022 | 6:05hs.

Tras su postergación a causa de la pandemia del Covid-19, desde las 8 de la jornada de mañana se llevará a cabo en todo el país el Censo Nacional, organizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Será la decimoprimera vez que se contabiliza la población de todo el territorio argentino y será la primera que se realizará en dos modalidades, presencial y virtual.



Por ello, a través del decreto 42/2022 se dispuso que la jornada de mañana sea feriado, con el objetivo que los ciudadanos permanezcan en sus hogares al momento que el censista arribe y allí una persona de referencia brinde los datos dispuestos para el relevamiento. En este marco, entre el primer minuto de mañana y hasta las 20 estarán suspendidas diversas actividades económicas, culturales y académicas.



En la tierra colorada, el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) es el organismo encargado del operativo para el relevamiento de viviendas. En total, unas 20.000 personas se abocan a la estructura censal, de las cuales 19.000 son censistas. A nivel nacional, unas 160.000 personas estarán al frente del trabajo, que se realizará de 8 a 18.



Una de las particularidades de este censo, como se mencionó, es la posibilidad de completar el formulario de manera digital, a través del sitio censo.gob.ar, trámite que se podrá realizar de forma online hasta las 8 de mañana. En este sentido, según datos brindados ayer por el Indec, el 40% de la población nacional ya efectuó el censo digital. En Misiones, en tanto, funcionarios locales estimaban que el trámite ya lo hizo el 30% de la ciudadanía.



Con anterioridad, desde el 9 de mayo arrancó el relevamiento en áreas rurales y en comunidades. Precisamente, unos 4.500 censistas se abocan -muchos de ellos de la comunidad mbya guaraní- a la visita de los hogares en zonas de complejo acceso y los más alejados. Al mismo tiempo, ayer a las 19 arrancó el operativo de relevamiento de las personas en situación de calle, que también por primera vez se realiza este conteo.



De esta manera, se conocerá cuántos ciudadanos tiene el país. Según adelantó ayer el titular del Indec, Marco Lavagna, los primeros datos preliminares de cuántos habitantes se conocerían mañana a la noche. En tanto, detalló que tres meses después de realizado el censo estarán los primeros resultados básicos, como por ejemplo, la cantidad de personas por género y lugar. A los ocho meses, se informarán datos definitivos y en un año y medio se publicarán los datos oficiales del relevamiento. En este sentido, el funcionario dijo que los datos “serán en tiempo récord”.



El último censo nacional se realizó el 27 de octubre de 2010. En ese momento, se arrojó que la población nacional estaba compuesta por 40.117.096 habitantes, un 10,6% más que en 2001. En Misiones, el número final fue de 1.101.593 habitantes.



A tener en cuenta

El censo es obligatorio y todas las personas deberán completar el formulario en su totalidad, que en formato presencial y digital consta de 61 preguntas. En este marco, no hace falta que el censista ingrese a la casa. Se puede contestar el cuestionario o entregar el código del censo digital en la puerta.



Asimismo, se deberá estar presente al momento que el censista llegue. Quienes no puedan estar presentes, deben asegurarse de que haya alguien que pueda responder las preguntas o presentar el comprobante de finalización del censo digital. También se puede dejar el código de comprobante a una persona de confianza.



Para quienes hicieron el censo digital o lo harán en las próximas horas, deberán exhibir el Código Único de la Vivienda (CUV) que consta de un código alfanumérico de cinco dígitos asociado a una vivienda y se genera en la página de inicio del Censo digital mediante un domicilio. En caso de que en la vivienda haya más de un hogar, todos los hogares utilizarán el mismo código único de la vivienda. Esta información se utiliza únicamente para verificar que quien solicita el ingreso es una persona humana -y no un robot- y que tiene edad suficiente para responder.



Asimismo, se recordó que no dar los datos o dar información falsa tiene como sanción el pago de una multa cuyos montos arrancan en 1.076,36 pesos, mientras que la penalidad máxima puede tocar los 106.799,35 pesos, según lo dispuesto por el Indec en la resolución 25/2022.



Cómo identificar al censista

Según informaron desde el Indec, el censista contará con diversos elementos para su identificación. Entre ellos, contará con una pechera muy clara con el logo del Indec, una tarjeta identificatoria con su nombre, apellido y número de documento, un código QR y un número de teléfono donde las personas podrán verificar la identidad del censista habilitado.



Detrás de la pechera estará anotado el número 0800-345-2022, una línea a través de la cual se pueden despejar consultas y realizar denuncias. También tendrán una bolsa con el logo oficial y, con el cuestionario, una tabla de apoyo y útiles.

En cifras

Iguazú, con 60% de ocupación durante el censo

Mañana será feriado en todo el país, no para realizar turismo sino para el desarrollo del censo. Pese a ello, Puerto Iguazú cuenta con un 60% de ocupación hotelera, cifra que se mantendrá en ese porcentaje hasta el fin de semana.



“La actividad turística continúa su desarrollo, pero con su debido acompañamiento al curso del censo nacional. A su vez, durante el transcurso del evento, la gran mayoría de los atractivos turísticos, como también la gastronomía y el Parque Nacional Iguazú, permanecerán cerrados”, explicó Leopoldo Lucas, titular del Iguazú Turismo Ente Municipal (Iturem). Según pudo averiguar El Territorio, los hoteles que cuenten con huéspedes deberán prever o tomar los servicios que ofrece el hotel durante la jornada, como el almuerzo, ya que los locales gastronómicos no podrán abrir hasta las 20. Los hoteles son censados como viviendas colectivas y lo harán de 9 a 17. Serán tomadas en cuenta las personas que residen cuatro días o más a la semana por seis meses o más en la vivienda colectiva.

Por primera vez se releva a personas en situación de calle

El operativo del censo arrancó el pasado 9 de mayo con el relevamiento de viviendas comunitarias y en zonas rurales. Además, una de las particularidades del operativo censal de este año es que por primera vez en la historia el Estado nacional censa con un protocolo sistematizado a las personas en situación de calle, actividad que arrancó anoche a las 19 y se esperaba que se extienda hasta las 2 de hoy.



El conteo de las personas bajo esta condición, en el marco de un operativo especial, sólo se concentró en los grandes cascos urbanos de todo el país.



En el caso de Misiones, puntualmente la actividad se concentró en Posadas. En el resto de las comunas, para indagar sobre esa situación, se efectuará mañana, en el día del censo.



Victor Giacosa, integrante del equipo de relevamiento de personas en situación de calle, indicó en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7: “Estuvimos en comunicación con distintas instituciones de Posadas que tienen contacto más fluido con esta población, por lo que tenemos marcados ciertos lugares del centro capitalino, como el Parque Paraguayo, la zona de La Placita, el puente. Además, algunas plazas del barrio A-4, la entrada a Itaembé Mini, también algunas plazas de Villa Cabello y así distintos puntos en los cuales vamos a realizar el censo con mayor énfasis”.



“La persona en situación de calle tiene una movilidad muy grande, generalmente se le puede ver en un plaza en particular, pero puede ir a pasar la noche en otro lugar o zona, es por ello que la idea del operativo es hacerlo despacio y con tiempo, recorrer la ciudad para poder contactar a esas personas”, explicó en la víspera.



Indicó, en este punto, que el relevamiento se efectúa a las personas que viven en esa condición y no aquello que por diversas circunstancias duerman en la calle.



En la previa, estimaban contabilizar al menos a unas 40 personas en situación de calle en Posadas.