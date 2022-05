Fiesta en Olivos: el fiscal aceptó la reparación por $1,6 millones

martes 17 de mayo de 2022 | 6:02hs.

El fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez dictaminó ayer a favor de conceder la “conciliación” al presidente, Alberto Fernández, y a la primera dama, Fabiola Yáñez, para cerrar la causa por violación de las medidas de contención contra el Covid-19 al celebrar un cumpleaños en la Quinta de Olivos.



Alberto Fernández ofreció una reparación de 1,6 millones de pesos y Yáñez una de 1,4 millones para cerrar la investigación mediante uno de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos judiciales. Ahora sólo resta la homologación por parte del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli.



El presidente había ofrecido esa suma de dinero una semana atrás, antes de iniciar su viaje por Europa. En agosto de 2021 había ofrecido donar medio sueldo durante cuatro meses al Instituto Malbrán, lo que representaba unos 630.000 pesos, menos de la mitad de la cantidad ofrecida ahora. En ese momento también afirmó que el evento no configuró un delito debido a que no hubo contagios efectivos de coronavirus, por lo que pidió ser sobreseído.



El acuerdo

Sin embargo, en diciembre pasado el juez no aceptó los planteos del presidente, por lo que ahora, ante lo desactualizado del monto original, Fernández resolvió ofrecer 1,6 millones de pesos con el objetivo de cerrar su causa.



En verdad, el jefe de Estado también deberá hacerse cargo de los 1,4 millones de pesos ofrecidos por Yáñez, ya que la primera dama no cobra un sueldo por este cargo, que es meramente protocolar. Por eso, según trascendió, el presidente evalúa pedir un crédito como forma de afrontar el gasto.



En marzo pasado, el fiscal ya había llegado a un acuerdo con otra de las acusadas: Carolina Marafioti, estilista y amiga de Yáñez. Marafioti ofreció donar 200.000 pesos al hospital Provincial Petrona V. de Cordero de San Fernando, con lo que logró ser sobreseída y abrió así el camino al cierre de la causa para los demás imputados.



Conciliación Alberto-Bullrich



Un juez convocó al presidente, Alberto Fernández, y a la titular del PRO, Patricia Bullrich, a una audiencia de conciliación en el marco de la demanda que el jefe de Estado le entabló a la dirigente opositora, luego de que ésta afirmara que el gobierno nacional había intentado obtener un retorno para promover la llegada a la Argentina de la vacuna contra el Covid-19 elaborada por el laboratorio Pfizer.