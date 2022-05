El Materno registra 70% de parto vaginal y 30% de cesárea

martes 17 de mayo de 2022 | 1:27hs.

Comenzó ayer la Semana Mundial del Parto Respetado que se extenderá hasta el 22 de este mes y, como ocurre todos los años, el Hospital Materno Neonatal (HMN) tiene una agenda de actividades bajo el lema ‘Muchas formas de parir, los mismos derechos’, adoptado por Argentina para esta ocasión.



En ese marco, David Halac, gerente asistencial del HMN, donde el año pasado se concretaron 4.800 nacimientos, señaló que en consonancia con el parto respetado o parto humanizado: “Intentamos intervenir lo menos posible en el parto y que sea por la vía natural, lo que habitualmente se llama parto vaginal”.



“Lo que hacemos en el hospital, por normativas y protocolos, es tratar de que se produzca un parto normal sin dejar de lado la salud materna. Y cuando es necesario hacer una cesárea, se hace. Nuestros números avalan lo que pregonamos, la mayor cantidad de partos es por vía vaginal”.



Actualmente el nosocomio registra un 70-30, es decir, 70% de partos vía vaginal y 30% de cesáreas.



“Contamos con un equipo que trabaja para eso, obstetras, residentes trabajando al lado de la paciente”, sostuvo Halac en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.



Consultado sobre los factores que inciden al momento de inclinarse por una cesárea, el especialista sostuvo: “Hay muchos factores de riesgo, hay que tener en cuenta que el embarazo no es una situación sin riesgo; se clasifican de bajo riesgo aquellos que no tienen ningún problema y de alto riesgo, los que por alguna razón tienen algún tipo de complicación que se puede dar en cualquier momento incluso en el trabajo de parto”.



“Un parto respetado significa tratar de no intervenir desde el punto de vista médico. Salimos del intervencionismo médico, que era muy frecuente en la década del 80 y 90, para dejar que los fenómenos ocurran de manera natural, respetando siempre el derecho de la madre y su bebé, cuidando que la madre tenga su parto de la manera que ella lo prefiera siempre que las condiciones obstétricas, neonatales o fetales lo permitan”.



Actividades

Otros de los objetivos de la Semana serán los de recordar y destacar la garantía de la Ley Nº 25.929 de Parto Humanizado, a la cual Misiones adhirió por Ley XVII Nº 61.



Hoy y el jueves, a las 10, se realizará un taller destinado a profesionales de la salud denominado “Muchas formas de parir, los mismos derechos”, en el salón PIM del hospital.



Asimismo, el jueves a las 9 habrá un ateneo con el equipo de salud en el hospital y el domingo, desde las 16 se dará inicio a las actividades de cierre de la semana en la zona de la cascada en la Costanera de Posadas, con stands informativos sobre los servicios del hospital y actividades recreativas como ser caminata, zumba y muestra de sipalki-do.