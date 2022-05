Rusia concentra sus ataques en el Donbás y enfrenta dura contraofensiva

martes 17 de mayo de 2022 | 6:02hs.

Ucrania se preparaba ayer para enfrentar nuevos ataques rusos en la región esteña del Donbás, objetivo prioritario de Moscú aunque sus fuerzas pierden terreno en la zona, mientras el ejército ucraniano continúa su contraofensiva en la región de Jarkov, dijeron autoridades ucranianas.



“Los ocupantes no quieren admitir que están en un punto muerto”, sostuvo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en un video divulgado en el cual aseguró que Ucrania se prepara para las ofensivas rusas en el Donbás y el sur.



“Nos preparamos para grandes ofensivas en Severodonetsk y alrededor del eje Lisichansk-Bakhmut”, afirmó poco antes Serguii Gaidai, gobernador ucraniano de la región de Lugansk, que junto con Donetsk conforman la cuenca minera de Donbás, al describir una situación humanitaria cada vez más crítica.



Casi tres meses de guerra transformaron a Lisichansk, una ciudad minera de 100.000 habitantes en su mayoría rusoparlantes, en una zona abandonada y desprovista de agua, electricidad o red telefónica.



Sin embargo, la inteligencia militar británica indicó el domingo que la ofensiva rusa en el este de Ucrania “perdió impulso”, y advirtió que podía estancarse.



Las tropas de Moscú no han logrado conquistas territoriales sustanciales, lo que hace que su plan de batalla esté “considerablemente retrasado”, agregó.



“Rusia ha sufrido probablemente la pérdida de un tercio de su fuerza de combate terrestre que comenzó en febrero”, agregó la inteligencia británica.



Por su parte, los rusos han destacado éxitos al atacar con misiles de “alta precisión” dos puntos de mando ucranianos y cuatro depósitos de munición de artillería cerca de Zaporiyia, Paraskovievka, Konstantinovka y Novomikhailovka, en Donetsk.



La aviación rusa destruyó dos lanzamisiles y un sistema de radar, al tiempo que 15 drones ucranianos fueron derribados cerca de Donetsk y Lugansk, según Moscú.

Los bombardeos en la región del Donbás siguen dejando destrozos. Fotos: AP

En la ciudad portuaria de Mariupol, sur del Donbás, el ejército ruso continuó sus bombardeos y disparos de artillería contra la siderúrgica de Azovstal, último foco de resistencia en el lugar, según el estado mayor ucraniano.



En el norte, las fuerzas ucranianas continúan su contraofensiva en la región de Jarkov, segunda ciudad del país, y se acercan a la frontera con Rusia.



En Vilkhivka, un poblado al este de Jarkov recuperado por los ucranianos, las cicatrices de los violentos combates se observan en las casas destruidas por los proyectiles, las calles llenas de escombros, casquillos de bala y otros restos de munición o incluso los tanques abandonados en la carretera.



Simbólicamente, la inscripción “Azov estuvo allí”, con el símbolo del regimiento ucraniano similar a la esvástica nazi, fue colocado en uno de los tanques junto a la “Z” que le habían pintado las tropas rusas, constató AFP.



El cuerpo de un soldado ruso seguía en el jardín de la escuela, mientras que en el gimnasio, al parecer usado por los rusos como dormitorio, se encontraron cajas vacías de munición antitanque, bolsas de dormir y pasta instantánea.



Los rusos trasladaron las tropas de la región de Jarkov a la de Lugansk con el fin de tomar Severodonetsk, afirmó el consejero ucraniano Oleksiy Arestovich.



El ejército ucraniano anunció que destruyó un puente ferroviario controlado por los rusos que conduce a Severodonetsk.



Rusia intentó en las últimas horas una respuesta política a la situación en el campo de combate, achacando sus demoras en lograr los objetivos militares a la “guerra subsidiaria” que desató Occidente.



El embajador adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitri Polianski, declaró ayer a la televisión rusa que esa “guerra subsidiaria” no le impedirá a Rusia alcanzar la victoria.



“Al suministrar armas a Ucrania, los países occidentales echan leña al fuego no permitiendo que se apague el incendio de las hostilidades. Es una táctica criminal, pero no nos impedirá, creo, llevar a cabo nuestra operación especial en Ucrania y conseguir las metas propuestas. Nuestra causa es justa, y nosotros venceremos sin duda alguna”, recogió la agencia de noticias Sputnik.



Se denomina “guerra subsidiaria” a “los conflictos armados en los que las potencias se enfrentan de manera indirecta, sirviéndose de otro país en conflicto, suministrando (como en este caso) armas a uno de los participantes directos del conflicto”, explicó el diplomático.

Zelenski: “Están en un callejón sin salida”

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó que las Fuerzas Armadas ucranianas no se detendrán hasta que recuperen la región oriental del Donbás y las tropas rusas cesen su ofensiva en el país.



“Seguimos con negociaciones muy complicadas y delicadas para salvar a nuestro pueblo de Mariúpol, de la planta siderúrgica de Azovstal”, explicó el presidente ucraniano.



Zelenski hizo hincapié en que “los ocupantes todavía no quieren admitir que están en un callejón sin salida y que su llamada ‘operación especial’ ya ha quebrado”.



“Toda esta brutalidad de los ocupantes, que Ucrania está experimentando todos los días, sólo conducirá al hecho de que los soldados rusos sobrervivientes llevarán el mal de vuelta a Rusia, lo devolverán porque se retirarán”, desafió.

Tregua para evacuar soldados

El ministerio ruso de Defensa anunció ayer que se instauró una tregua para evacuar a los soldados ucranianos heridos de la acería de Azovstal, último bastión de resistencia ucraniana en la ciudad de Mariúpol.



“Está en vigor actualmente un régimen de silencio (de armas) y se abrió un corredor humanitario hacia establecimientos médicos en Novoazovsk”, en territorio controlado por las fuerzas rusas y prorrusas, indicó el ente en un breve comunicado.



Según el texto, que no precisa cuántas personas serían evacuadas, la decisión llega después de negociaciones con los combatientes ucranianos, atrincherados en la gigantesca planta siderúrgica.



Según las autoridades ucranianas, unos 1.000 soldados siguen en el complejo, entre ellos 600 heridos.



El viernes, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski se refirió a “negociaciones muy difíciles” para evacuar de la acería a los soldados heridos y personal médico.

En cifras

170.000 La cantidad de personas que pasan hambre en la ciudad de Mariúpol, según afirmó ayer el arzobispo mayor de Kiev, Sviatoslav Shevchuk.

Tras más de 30 años en Rusia, McDonald’s abandona el país

La reconocida firma estadounidense vende los 850 locales que tiene en Rusia. Foto: AP

McDonald’s informó ayer que pondrá a la venta sus negocios en Rusia, país donde el gigante de las comidas rápidas tiene 850 restaurantes y más de 62 mil empleados. A través de un comunicado, la compañía señaló que mantener su operación en ese país “ya no es sostenible ni es consistente con los valores” de la empresa, debido a la “crisis humanitaria provocada por la guerra en Ucrania”.



De este modo, la corporación dejará Rusia después de tres décadas. En marzo, poco después del inicio de la invasión a Ucrania, McDonald’s había anunciado que cerraría temporalmente sus tiendas en el país, pero que seguiría pagando los sueldos de sus empleados.



Ahora, ante el agravamiento del conflicto bélico, la empresa comunicó que buscará un comprador para sus negocios en Rusia y que seguirá abonando los salarios de sus trabajadores hasta tanto se concrete la operación.



El CEO de la compañía, Chris Kempczinski, dijo que la “dedicación y lealtad a McDonald’s” de los empleados y cientos de proveedores rusos hicieron que la decisión de irse del país fuera difícil, pero señaló que “es imposible ignorar la crisis humanitaria provocada por la guerra en Ucrania”. Y agregó que mantener su negocio en ese país “ya no es sostenible ni es consistente con los valores de McDonald’s”.