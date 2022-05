Masterchef Celebrity se llevó el Martín Fierro de Oro

martes 17 de mayo de 2022 | 6:00hs.

En la extensa gala de la 50° ceremonia de los lauros a la TV argentina que otorga la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), MasterChef Celebrity” (Telefe) se alzó con el Martín Fierro de Oro.



“Mucho tiempo sin que se pueda hacer (la fiesta) así que es un día muy emotivo. Yo no iba a hacer este programa y me lo propusieron y fue un ciclo que unió a la familia en un momento muy difícil del mundo”, dijo el conductor al recibir la estatuilla. Este premio fue un hito en la historia de Aptra ya que fue la primera vez que un reality se llevó el máximo galardón.



“Eran 700 personas y se vivió algo muy lindo. Yo no esperada que íbamos a ganar el Oro. Fue un programa hecho en un momento que no se podía hacer nada. Hacer televisión fue muy complicado, por todos los protocolos. Hubo mucha producción y ahí está el resultado” dijo ayer Del Moro en diálogo con Lanata por Radio Mitre.



La entrega de los Premios Martín Fierro 2022 significó el regreso de la ceremonia después de dos años marcados por la pandemia del coronavirus, que en esta ocasión, tuvo a Telefe como el canal encargado de la transmisión.



Marley fue la figura designada al frente de la entrega en el Hotel Hilton, en Puerto Madero, donde llegaron cerca de 650 invitados. Los Premios Martín Fierro 2022 trajeron nuevos y polémicos rubros, como “Big Show”, “Panelista” y “Jurados”, con los que la lista de ternas se amplió hasta 35 rubros. Y la ceremonia trascendió el día hasta entrado este lunes. Hubo un homenaje a los 70 años de la TV en Argentina; otro, algo fallido, a Diego Maradona y el recuerdo de los artistas que murieron en los últimos meses.

