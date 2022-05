Margarita y sus hijos tendrán casa propia

lunes 16 de mayo de 2022 | 21:15hs.

La felicidad es inmensa para Margarita y sus tres hijos, la familia jardinense que quedó con lo puesto tras un incendio en Colonia Oasis, ahora los cuatro tendrán una nueva casa, que está en plena construcción.

El pasado 9 de mayo se registró un incendio en la localidad de Jardín América, debido a un cortocircuito una familia quedó con lo puesto. Es el caso de Margarita, una mujer con capacidades diferentes y sus tres hijos menores de 12, 11 y 8 años respectivamente.

El accionar solidario hizo que se vuelvan a levantar paredes y se prevé que pronto quede finalizado para que Margarita y los niños tengan nuevamente un hogar. Al respecto, Graciela Fluckijer, quién alojó por mas de cinco años a Margarita cuando no tenía donde ir, en diálogo con El Territorio expresó su felicidad por poder ayudarla. "No me quiero olvidar de nadie, por eso no voy a nombrar, a los que aportaron con ropa, útiles escolares y otras cosas, simplemente quiero agradecer a todos".

Incluso, Fluckijer dijo que Margarita es una mujer con capacidades diferentes, ella padece un retraso madutativo y valoró el rápido accionar que tuvo ella a la hora de ver las llamas y poder rescatar a sus hijos.

Para concluir, mencionó que avisará cuando la familia volverá a su nuevo hogar, mientras tanto son alojados en la casa donde Graciela y su esposo viven.