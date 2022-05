Tras la suba de casos de Covid, Vizzotti confirmó que el país entró en la cuarta ola

lunes 16 de mayo de 2022 | 19:31hs.

Luego de que los contagios de coronavirus se cuadruplicaran en menos de un mes, la ministra Carla Vizzotti confirmó que Argentina está entrando en una cuarta ola de la pandemia, aunque consideró que este nuevo rebrote se da en "una situación totalmente distinta" por el impacto de la vacunación.

La funcionaria habló este lunes en Villa La Angostura en el inicio de una nueva edición presencial del Consejo Federal de Salud (COFESA), que reunió a los ministros de Salud de las 24 jurisdicciones del país. Estuvo acompañada por el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, y la titular de la cartera sanitaria provincial, Andrea Peve.

Al referirse a la situación epidemiológica actual, afirmó que “hoy estamos empezando en Argentina una cuarta ola de Covid-19 que nos encuentra en una situación totalmente distinta. Gracias a cada medida que se tomó y al esfuerzo de la sociedad, de los equipos de salud y de los gobiernos, a niveles nacional, provincial y municipal, tenemos un panorama en relación a la vacunación que nos permite seguir adelante en una nueva etapa de esta pandemia”.

Las palabras de la ministra se dan un día después de que la cartera que dirige reportara 33.989 nuevos casos de coronavirus en Argentina. Esto representó un alza semanal del 92% y un salto del 305% en casi un mes. Como contrapartida, la semana pasada se notificaron otras 47 muertes por Covid​, casi un 40% menos que hace 7 días.

La funcionaria ya había anticipado el fin de semana que el Gobierno no tiene previsto aplicar nuevos confinamientos, ante la suba de infecciones que comenzó a darse en abril. “No solamente la cantidad de internados y muertos no debe ser directamente proporcional al número de casos, sino que nuestro sistema de salud no esta en riesgo de no dar respuesta”, evaluó.

Actualmente hay 300 pacientes con Covid internados en terapia intensiva (5 más que la semana pasada) y la ocupación de camas críticas por todas las patologías es del 41,2%.

La semana pasada Argentina superó las 100 millones de vacunas anticovid aplicadas. El 40% fueron primeras dosis (40.752.021) y el 37% segundas (37.378.700). De esta forma, el 88% de la población inició su esquema de inmunización y el 80% lo completó. Quienes habían recibido en primera instancia Sinopharm -unos 3 millones de argentinos- cerraron esta primera etapa con una dosis adicional.

En cuanto a los refuerzos, según los datos publicados en el Monitor Público de Vacunación, se suministraron 19.431.877, lo que representa el 42% de la población argentina.

En el marco del COFESA, Vizzotti volvió a plantear su voluntad de lograr una mayor integración entre los sistemas públicos y privados de salud, una iniciativa que el año pasado abrió frentes de conflicto dentro del Gobierno y también con los empresarios del sector.

“Venimos trabajando en una situación de integración por la pandemia y tenemos la convicción de que tenemos que aprovechar esta oportunidad para sostenerlo y profundizarlo”, aseguró.

Luego afirmó que el valor de hacerlo radica en que “no dependa de las decisiones de quienes hoy circunstancialmente estamos en estos lugares, sino que haya un marco normativo que permita iniciar el camino de la integración del sistema de salud”.