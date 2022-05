Charlo noqueó a Brian Castaño y unificó el título de los superwelters

lunes 16 de mayo de 2022 | 6:01hs.

El argentino Brian Castaño resignó su título superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante el estadounidense Jermell Charlo, que se transformó en el absoluto rey de la categoría, después de vencer por nocaut técnico en el décimo round de una explosiva pelea celebrada en la ciudad de Carson, Estados Unidos.



El boxeador de Isidro Casanova se vio impedido de convertirse en el primer argentino campeón de una misma división en las cuatro entidades más importantes del boxeo por un certero gancho de izquierda que penetró su guardia.



Tras apoyar una rodilla en el piso, el argentino recibió la cuenta del árbitro local Jerry Cantu, se recuperó, pero Charlo tuvo el margen de tiempo necesario para buscar a su rival sentido y forzar la detención de un combate electrizante en la mitad inicial.



Fue a partir del sexto asalto que el combate perdió intensidad y comenzó a volcarse en favor del estadounidense. En el ritmo más lento y con la distancia controlada, Charlo dejó de sentir las manos del argentino y quedó mejor perfilado para la parte final.



En el décimo, mientras el argentino intentaba retomar la iniciativa del comienzo, en busca de la definición rápida, llegó el golpe del estadounidense que lo tomó por sorpresa y provocó el desenlace.



“Lamentablmente me enganchó, entró justa esa mano. Mi esquina me gritaba: ‘cubrite bien’, pero había que meter presión y se dio como se dio. Me tocó ir al piso”, asumió el argentino tras la pelea.



Charlo (31), con un récord de 35 victorias (19 KO), una derrota y un empate, quedó como campeón indiscutido de los superwelters en la Organización (OMB), el Consejo (CMB), la Asociación (AMB) y la Federación (FIB).