“Ucrania puede ganar esta guerra”, dijo el secretario general de la Otan

lunes 16 de mayo de 2022 | 6:02hs.

El secretario general de la Otan, Jens Stoltenberg, afirmó ayer que Ucrania “puede ganar la guerra” y agregó que estaba “confiado” en que el proceso de adhesión de Finlandia y Suecia a la alianza sea expeditivo, el mismo día en que estos dos países dieron su visto bueno para sumarse a ella.



“Ucrania puede ganar” la guerra contra Rusia, dijo Stoltenberg a los cancilleres de los 30 países que conforman la alianza militar liderada por Estados Unidos, reunidos de manera extraordinaria en Berlín.



En un mensaje por videoconferencia mientras se recupera del coronavirus, Stoltenberg aseguró que “Rusia no está logrando sus objetivos estratégicos” en Ucrania y que su ofensiva en la región del este ucraniano conocida como Donbás “se estancó”.



La reunión en la capital de Alemania tenía por objetivo discutir la marcha de la invasión rusa a Ucrania iniciada en febrero pasado y, sobre todo, la muy posible adhesión a la Otan de Finlandia y Suecia.



El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, se declaró optimista sobre una rápida adhesión de Suecia y Finlandia desde el momento en que la Otan reciba sus solicitudes, pese a las reticencias expresadas por Turquía, el único miembro musulmán de la alianza.



“Estados Unidos apoyaría firmemente la solicitud de ingreso en la Otan por parte de Suecia o Finlandia, en caso de que decidieran solicitarlo formalmente”, declaró Blinken.



El ministro del presidente Joe Biden dijo que había escuchado un “apoyo casi generalizado y muy fuerte” a las adhesiones a la Otan.



“Estoy seguro de que alcanzaremos el consenso”, afirmó.



Los comentarios de Stoltenberg llegaron horas después de que el presidente y la primera ministra de Finlandia anunciaran que ese país solicitará formalmente su incorporación a la alianza para disuadir un posible ataque ruso.



Por su parte, el partido gobernante sueco dio su visto bueno a la candidatura a la Otan, lo que allanó el camino para que Suecia se sume a Finlandia y presente una petición de adhesión a la alianza a fin de obstaculizar un eventual ataque de Rusia como el lanzado contra Ucrania.



Durante una reunión extraordinaria, la dirección del Partido Socialdemócrata Sueco (SAP) decidió que la formación iba a “colaborar en una candidatura de Suecia a la Otan”, indicaron los socialdemócratas en un comunicado que da un giro en su tradicional postura.



El texto explicó que la solicitud está condicionada a que no se despliegue armamento nuclear ni bases permanentes en suelo sueco, dijo el comunicado.



“Hoy el Partido Socialdemócrata Sueco tomó la histórica decisión de decir sí a la candidatura a la alianza defensiva de la Otan; la invasión rusa de Ucrania ha empeorado la situación de la seguridad para Suecia y para Europa”, afirmó la ministra de Asuntos Exteriores sueca, Ann Linde, en un mensaje publicado en Twitter.



La decisión a favor de la adhesión supone un giro de enorme alcance para ese partido que durante mucho tiempo defendió una postura neutral sobre los conflictos armados.



Para Suecia, de concretarse su incorporación, implica el fin de una antigua política de neutralidad que se remonta a principios del siglo XIX.



Sus compañeros socialdemócratas finlandeses habían declarado su respaldo a la decisión anunciada ayer por el presidente de Finlandia, Sauli Niniisto, y la primera ministra, Sanna Marin, de solicitar “en los próximos días” su incorporación.



El presidente Sauli Niinisto y la premier Sanna Marin hicieron el anuncio en una conferencia de prensa conjunta en el Palacio Presidencial de Helsinki, la capital de Finlandia.



“Es un día histórico, se inicia una nueva era”, dijo Niinisto, según la agencia de noticias AFP.



La entrada de ambos a la Otan debe ser aprobada por los parlamentos de los 30 países que la integran actualmente; pero Turquía, uno de ellos, advirtió que no es favorable a la adhesión ni de Suecia ni de Finlandia, con las que tiene diferencias políticas.



Turquía, no obstante, se manifestó abierta a discutir la cuestión, y Stoltenberg dijo hoy que se sentía “confiado” en lograr un acuerdo “con todos los aliados”.



La candidatura anunciada por Finlandia y la que se espera de Suecia prueban que la agresión rusa “no paga” dividendos, prosiguió Stoltenberg.

Feroz ataque con bombas de fósforo

Ucrania acusó a las fuerzas rusas de lanzar bombas de fósforo sobre la planta siderúrgica Azovstal de Mariúpol y difundió un impactante video que muestra el feroz ataque sobre el último bastión ucraniano en Mariúpol.



Las bombas de fósforo blanco producen un fuego que no se puede apagar con agua y sus componentes se pegan a la



piel de las víctimas, que pueden arder hasta los huesos.



Las imágenes aéreas fueron publicadas ayer en las redes sociales y muestran cómo las municiones incendiarias rusas hacen llover fuego sobre los edificios ya muy dañados que se encuentran debajo.



Las imágenes del ataque comienzan con una vista aérea de la inmensa planta de Azovstal, cuando de repente un misil ruso detona en el aire, liberando una ráfaga de fuego sobre los edificios de la fábrica, ya muy dañados.

Los provocadores mensajes escritos en las bombas rusas

Las bombas estaban destinadas a los ataques a la ciudad portuaria de Mariúpol. Foto: AP

Tras el éxito de Ucrania en el concurso de Eurovisión, las redes sociales rusas se llenaron de imágenes de burlas crueles garabateadas en los laterales de las bombas rusas destinadas a destruir Mariúpol.



Es que en la noche del último sábado, cuando la orquesta ucrania Kalush ganó el festival de Eurovisión, sus miembros hicieron un emotivo llamado a la comunidad internacional para que ayudara a los cientos de ucranianos atrapados en la planta siderúrgica de Azovstal, en el sur del país. “Les pido a todos que ayuden a Ucrania, a Mariúpol. Ayuden a Azovstal, ahora mismo”, pidió desesperadamente el líder de la banda, Oleh Psiuk.



Pero ayer, las imágenes publicadas en Telegram por el canal pro-Kremlin y proguerra FighterBomber mostraban proyectiles rusos con mensajes que se burlaban del desgarrador pedido de auxilio de Kalush.



“Tal y como pediste, Kalush. Para Azovstal”, se puede leer escrito en una bomba rusa, supuestamente destinada a la ciudad portuaria ya prácticamente arrasada.



#Eurovisión2022. Escuché el llamado”, se mofa otro garabato también escrito en un poderoso proyectil.



Petr Andryushchenko, asesor del alcalde de Mariúpol, compartió las imágenes de las bombas rusas en su propio canal de Telegram, donde condenó a las fuerzas de Putin por haber “perdido su humanidad”.



Las bombas Ofab 250-270 sobre las que se escribieron las burlas son dispositivos de fragmentación de alto explosivo diseñados para destruir instalaciones militares-industriales, vehículos blindados y grandes grupos de soldados, rociando un torrente de metralla que perfora el blindaje sobre una gran área.



“Son simplemente inhumanos, han perdido cualquier cosa remotamente parecida al humanismo y la humanidad”, declaró el asesor. “Esta es la reacción de los militares rusos a nuestra victoria en Eurovisión 2022... En Rusia, un siglo de arrepentimiento seguirá a las pérdidas”, agregó.