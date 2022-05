"Anteojos traductores" apuestan a derribar las fronteras idiomáticas

lunes 16 de mayo de 2022 | 6:00hs.

Los avances en la tecnología no sólo permiten facilitar y realizar tareas a las sociedades humanas, sino que también sirven para derribar fronteras simbólicas que surgen en las diferentes culturas del mundo. En este sentido, la comunicación siempre ha sido una de las prioridades, y la distancia geográfica y el idioma, los principales desafíos.



Actualmente, los dispositivos móviles y las redes sociales sirven para reducir las distancias geográficas en la comunicación. En cuanto al idioma, Google a través de su herramienta Google Traductor es la opción más utilizada por los usuarios de todo el mundo. En este contexto la empresa estadounidense busca mejorar su servicio con el lanzamiento de un producto que podría significar un antes y un después en el entendimiento de la humanidad. Se trata de los anteojos de realidad aumentada (RA), que ofrecen funciones de transcripción y traducción en tiempo real. “Estamos trabajando en tecnología que nos permita romper con las barreras del lenguaje”, dijo el director del departamento de producto, Eddie Chung.



El novedoso invento fue presentado por el CEO de la compañía, Sundar Pichai, en el marco de la conferencia para desarrolladores Google I/O, donde además dio a conocer algunas de las características de este producto. Según detalló el director de Google, la empresa invirtió mucho en el área de Realidad virtual, y mencionó algunos ejemplos de ello, tales como Google Lens y Google Maps,



“Las capacidad de RA ya está presente en los teléfonos y esta magia tendrá sentido cuando se pueda usar en el mundo real sin que la tecnología se interponga en el camino”, explicó.



Además, destacó que para la empresa estadounidense “es importante centrarse en las necesidades del mundo real” y es por eso que invirtió gran esfuerzo en una tecnología destinada al lenguaje, la transcripción y la traducción.



Conectar, el desafío

“Los idiomas son fundamentales para conectar con los demás, tanto para entender a una persona que habla otro idioma como intentar seguir una conversación si se tienen problemas de audición”, expresó.



Los anteojos contarán con un funcionamiento práctico y efectivo. Con un micrófono instalado que registra la voz del interlocutor, transcribe y traduce el lenguaje en tiempo real, proyectando el texto en los visores del dispositivo.



Aún no se confirmó el lanzamiento del prototipo de gafas, tampoco cuál será el costo. No obstante, las expectativas van creciendo cada vez más por lo que Google tendrá que trabajar duro antes de que otra empresa estrené un dispositivo similar.

Elon Musk paraliza la compra de Twitter

Elon Musk, imprevisible y polémico como siempre, decidió retirar temporalmente la oferta para comprar Twitter. El directivo había llegado a un acuerdo el mes pasado para hacerse con la compañía desembolsando 44.000 millones de dólares. Sin embargo, según ha señalado con un tuit en la propia red social, suspende la operación. El motivo, son los errores de cálculo que ha reconocido Twitter a la hora de contabilizar el número de cuentas de spam o falsas. “Acuerdo de Twitter suspendido temporalmente a la espera de detalles que respalden el cálculo de que las cuentas falsas/spam representan menos del 5% de los usuarios”, señala Musk en el tuit.

YouTube lanzó función de subtítulos automáticos en smartphones

Google instaló una herramienta de generación automática de subtítulos en los videos de YouTube. La función exclusiva para dispositivos móviles ya está disponible para iOS y Android. Por el momento, la herramienta funciona con 16 idiomas, y se espera ampliarlo. El próximo mes se integrarán subtítulos automáticos para los contenidos en ucraniano.



La función es parte de los esfuerzos de Google por hacer más accesibles los videos de YouTube. La empresa adelantó que tiene planes de multiplicar por diez el número de videos de YouTube que cuentan con subtítulos autogenerados.