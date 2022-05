Lanzaron medallones misioneros con novedosos sabores vegetales

lunes 16 de mayo de 2022 | 6:05hs.

Ivana Matvichuk y Hugo Herrera presentaron en mayo del 2020 su producción de lechugas, berros, rúculas y otras hortalizas bajo el sistema hidropónico (realizados en tubos sin tierra). Ya en aquella oportunidad, los emprendedores misioneros explicaron que se lanzaron a la actividad tras mucho estudio e intercambio de conocimientos con productores de otros países.



Ahora, tras dos años, reforzaron la apuesta por la producción de alimentos presentando medallones vegetales congelados que también fabrican, con materia prima local, en Candelaria.



La propuesta, según explicó Ivana, ya la tenían en mente al momento de empezar con la producción de hidroponia, pero esperaron hasta poder afianzarse comercialmente para ofrecer su nueva alternativa productiva.



En la presentación de los medallones, se detalló que primó la idea de ofrecer algo novedoso y que fuera práctico para los consumidores locales.



“La investigación de los medallones la habíamos comenzado cuando arrancamos con la hidroponia. Pero por el tiempo que nos llevó arrancar con los cultivos, no habíamos podido avanzar en el otro proyecto. Ahora que nos fuimos acomodando más con los clientes y con la producción de los vegetales, pudimos darnos tiempo para hacer los productos en una cocina que la armamos al lado del invernadero”, relató Ivana.



Ser distintos

Explicó, en tanto, que una de las razones que los motivó a ofrecer los medallones fue analizar que no había alternativas locales en los comercios locales. “Vimos que había algunos productos que se traen de Entre Ríos, Santa Fe o Buenos Aires y por ahí eran o veganos o sin tacc (sin trigo, avena, cebada, centeno). Y además nosotros queríamos usar materia prima cultivada en la provincia”.



Con las ideas impulsoras, se pusieron en movimiento y pasaron a estudiar las etapas de la producción.



“Lo que hicimos primero fue trabajar con un ingeniero en alimentos, Mauro Matvichuk, que es mi primo. Con él empezamos a plantear los gustos que queríamos. Y algo que no había por ejemplo eran medallones con sabor a acelga. Fuimos buscando que sean productos que se encuentren todo el año, diferentes a los que ya están en el mercado y que sean sabrosos”.



Explicó, en tanto, que la materia prima para los medallones las compran en distintos puntos de la provincia. La fariña de mandioca que llevan los productos la traen desde Puerto Rico y los productos frescos (hortalizas) las compran a abastecedores locales. Los porotos se los compran a un proveedor de Leandro N. Alem.



“Antes de ofrecer los medallones hicimos un proceso de degustación, con 50 personas que analizaron nuestros primeros medallones. A cada uno le hicimos una encuesta y entrevista para ver qué cosas le faltaba al producto. Para ver que se podía agregar o mejorar, para que por ejemplo la masa no se rompa. Con todas esas respuestas fuimos rearmando las recetas y ahí definimos los primeros medallones que son: de zanahoria con acelga, zapallo y choclo, de remolacha y otro de porotos mung (similar en color y textura a la carne vacuna)”.



Según Ivana, los productos están siendo muy bien recibidos por variado público y siguen proyectando llegar a ofrecerlos a otras ciudades.



“Nos está yendo súper bien con las críticas, a mucha gente les gustó. Empezamos a distinguir que hay más favoritismo por los medallones de zapallo y choclo, le sigue el de acelga y zanahoria, y le siguen los de remolacha y los de porotos mung. Cada envase trae dos medallones y los pensamos así, para que la gente se anime a probar más sabores”, contó Ivana y precisó que el diseño lo hicieron con Hugo ya que ambos son diseñadores gráficos.



Detalló que por el momento están “en algunos supermercados y autoservicios de Posadas. También en Candelaria y en dos supermercados de Leandro N. Alem. Además estamos buscando distribuidores con refrigeración para llegar a otras localidades”.

Los emprendedores son diseñadores gráficos misioneros. Foto: Víctor Piris