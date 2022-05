Encuentro por la misión de la paz

lunes 16 de mayo de 2022 | 6:00hs.

La advocación de la Virgen de Fátima es una de las más cercanas visiones, en cuanto a cronología y empatía con los pastorcitos que le dieron vida a este relato. Lucía, la niña pastora que las guiaba junto a sus dos primos, vivió hasta 2005. Al considerarla por demás milagrosa, en Misiones se erige un gran templo en su honor y todo un barrio la venera con su nombre.



Ayer, tras dos años de restricciones, los peregrinos más devotos volvieron a manifestar su fe en esta procesión histórica que se da desde la Catedral capitalina hasta la parroquia de Fátima, en Garupá.



El encuentro fue sin dudas el eje de toda la jornada y en eso se enfocó el obispo Juan Rubén Martínez al dar su mensaje principal.



‘‘Hoy justo el evangelio de San Juan nos permite entender algo que es como el caracú del mensaje de Dios’’, introdujo Martínez en la homilía. ‘‘‘Ámense los unos a los otros como yo los he amado y así los van a reconocer como mis discípulos’. Es un mensaje esencial porque la presencia, la historia de Jesús, se concentra en este mensaje del amor’’, continuó el obispo de Posadas.



En coincidencia con su alocución en la misa principal de Fátima, Martínez alegó en su carta dominical: ‘‘Cuando somos capaces de tomar una decisión de diálogo y perdón, rompemos el circuito del odio y la venganza con el arma del amor’’. En esa línea, ante la multitud que llegó caminando a Fátima, recordó la necesidad de dejar de lado las grietas para practicar el amor en concreto y no banalizar la palabra. ‘‘Amar es dar la vida por los demás, tener al otro como sujeto digno es fundamento clave’’, pregonó. ‘‘Nuestros días necesitan diálogo. El Papa nos insiste en que trabajemos la cultura del encuentro, que obviamente tiene como fundamento al amor. Esto parece tan utópico pero sin embargo es lo más humano de plantear’’, resumió.



En contexto, manifestó que el pedido de paz es el más resonante de la actualidad y postuló que ‘‘la paz es fruto del diálogo’’ y ‘‘la violencia es todo lo contrario al amor’’. Como misión de los fieles y de la Iglesia resaltó que el don de la paz requiere trabajo previo y entender que ‘‘estamos hechos para amar’’, al tiempo que es vital atender, escuchar, sanar en vez de condenar.



De rodillas, vengo a agradecer

Ni bien comenzó el ingreso de los peregrinos al predio de la parroquia, poco antes de las 9, la figura de Norma Ávalos, fue una de las que sobresalió de la masa. Con el asfalto todavía húmedo de la breve lluvia de sábado, descalza se puso de rodillas y comenzó su ingreso de sacrificio. En el último tramo obtuvo la mano de sus dos hijos, Aníbal y Leonardo para completar el reto. No claudicó hasta toparse con el santuario donde permanentemente se levanta la imagen de Fátima.



Junto a sus hijos, también descalzos y su pareja Sergio Rodríguez, Norma llegó hasta la parroquia para agradecer por un milagro cumplido.



‘‘Hice una promesa y vine a agradecer a la Virgen porque se me cumplió’’, alegó la mujer de Miguel Lanús, mientras Aníbal contó que es él quien esta vez vino a hacer un pedido especial a quien venera.



A tono de reencuentro con la fe, Rita comentó que hacía cinco años no venía a esta celebración y junto a Héctor y la pequeña Luciana en brazos, se estrenaron en la procesión este 2022.



En tanto, asiduos devotos y en familia, Claudia Correa y su hijo adolescente Maximiliano Enríquez llegaron de la larga caminata, se unieron a Valeria Enríquez y dispusieron una silla en medio de la masa para que Victoria Enríquez dejara su bastón y pudieran disfrutar también de la misa. ‘‘Para la paz del mundo y la unión de la familia’’, entendió Victoria como motivos de devoción hoy. Instantáneamente recordó la importancia de la salud. ‘‘Gracias a la Virgen estoy acá’’, relató tras pasar dos meses internada en 2021 por un pre infarto.



Historias de milagros se repiten en miles de misioneros que dijeron presente ayer durante toda la jornada y refuerzan la trayectoria de la Virgen de Fátima que el 13 de mayo de 1917 se apareció por primera vez en Cova da Iria, cercano a Fátima, Portugal. Unos niños mensajeros y una multitud testigo del Milagro del Sol comenzaron la devoción que se arraiga vigente hasta hoy, en estas tierras.

Muchos peregrinos volvieron a su demostración de fe tras dos años. Foto: Sebastián Velozo

El obispo puso el foco en el amor como antítesis de la violencia. Foto: Sebastián Velozo

La paz en Ucrania fue el rezo que lideró la jornada. Foto: Sebastián Velozo

Puestos de santería, comidas, jugos y más se desplegaron desde temprano. Foto: Sebastián Velozo

Los fieles encendieron velas para dar vida a sus pedidos y agradecimientos. Foto: Sebastián Velozo