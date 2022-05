Se quedó a las puertas

lunes 16 de mayo de 2022 | 6:05hs.

Crucero estuvo cerca de lograr un gran triunfo en Formosa, que lo hubiese dejado a un punto del líder Racing de Córdoba, pero San Martín alcanzó el empate con un dudoso penal sobre el final del encuentro que disputaron ayer, por la 9° fecha de la zona Norte del torneo Federal A.



El Colectivero llegó al encuentro con el Santo tras una dura derrota en casa ante Central Norte y supo dejar en el pasado ese traspié para volver a sumar.



Luego de un primer tiempo disputado y más peleado que jugado, Crucero y San Martín se fueron al descanso igualados sin goles.



Pero apenas arrancó el complemento, el Colectivero se adueñó de la pelota y a los 14 minutos llegó al gol, gracias al tanto de Alex Garay.



El delantero encaró y dentro del área definió al primer palo de David Correa tras una gran jugada individual.



El triunfo en Formosa y el empate de Racing (C) ante Sportivo Belgrano en San Francisco dejaba a los misioneros a solamente un punto del líder de la zona.



Cuando parecía que el Colectivero se traía para la Tierra Colorada los tres puntos, el árbitro Nelson Bejas cobró penal dudoso para el Santo por mano en el área de Crucero.



Poco le importó a Alejandro Toledo, quien cambió la falta por gol a los 38’ y decretó el 1-1 definitivo.



El empate le permitió a Crucero volver a sumar tras la derrota ante Central Norte, pero lo mantuvo a tres puntos de Racing (C), que no pasó del 0-0 ante el Verde de San Francisco.



El que aprovechó los empates de Crucero y Racing (C) fue Central Norte, que derrotó 1-0 a Juventud Antoniana en uno de los clásicos de Salta.



El único tanto del encuentro lo marcó Pablo Calderón y con los tres puntos, el Cuervo se convirtió en el nuevo escolta de Racing (C).



Crucero volverá a jugar el sábado, cuando reciba en el estadio Andrés Guacurarí de Santa Inés a Defensores de Pronunciamiento.



El encuentro, válido por la 10° fecha de la zona Norte, se disputará desde las 16 y será una buena oportunidad para que el conjunto misionero regrese a la victoria en casa.

9ª Fecha

Ayer



Douglas Haig 3-Juventud Unida (G) 2



Unión (S) 1-Atlético Paraná 0



Defensores (P) 2-Sportivo Las Parejas 1



Sarmiento (R) 0-Gimnasia (CdU) 0



San Martín (F) 1-Crucero 1



Defensores (VR) 0-Boca Unidos 1



Sportivo Belgrano (SF) 0-Racing (C) 0



Central Norte (S) 1-Juventud Antoniana 0



Libre: Gimnasia (S)