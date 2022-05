Matías Camisani: “Con Dolores prefiero tener una relación distante”

lunes 16 de mayo de 2022 | 6:00hs.

El músico, fotógrafo y modelo Matías Camisani, quien fuera una de las caras más conocidas de los ‘90 y estuvo casado 22 años con Dolores Barreiro, con quien tiene cinco hijos, contó que con la modelo y empresaria, hoy mantiene un vínculo distante.



La revelación de Camisani levantó cierto revuelo, debido al bajo perfil que siempre tuvo la pareja, y continuó cultivando tras la separación anunciada en 2019.



Camisani hizo esta confesión durante su visita al programa ‘PH Podemos Hablar’ conducido por Andy Kusnetzoff.



“¿Es posible ser amigo de un ex?”, preguntó Andy a sus invitados.



“Se puede pero no es mi caso”, aclaró Camisani.



“¿Con Dolores no son amigos?”, quiso saber Andy. “No, amigos no. Somos padres de nuestros hijos, pero los dos estamos en pareja cada uno por su lado y estamos muy bien así. Estuvimos juntos 22 años”, explicó.



“Es rarísimo pero es necesario que sea así. Yo estoy en pareja y también por proteger a mi pareja prefiero tener una relación distante con Dolores”, aseguró.