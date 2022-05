Britney perdió su embarazo y contó que seguirá intentando “agrandar la familia”

lunes 16 de mayo de 2022 | 6:00hs.

La cantante estadounidense Britney Spears (40) informó a través de las redes sociales que perdió el ansiado embarazo que había anunciado de manera pública el pasado 11 de abril.



“Con una profunda tristeza tenemos que anunciar que perdimos a nuestro bebé en una etapa muy prematura del embarazo. Esto es devastador para cualquier padre”, comienza el texto firmado por ella y su pareja Sam Asghari difundido en su cuenta de Instagram.



“Probablemente debimos esperar más tiempo antes de anunciarlo, hasta estar más seguros del embarazo, pero estábamos muy emocionados y queríamos compartir la buena noticia”, reconoció la pareja en la nota.



Finalmente, la artista y su pareja puntualizaron: “Nuestro amor mutuo es nuestra fuerza. Seguiremos intentando agrandar nuestra hermosa familia. Estamos agradecidos por todo su apoyo. Le pedimos amablemente privacidad durante este momento difícil.



”El pasado 11 de abril la intérprete había anunciado que había quedado embarazada, luego de que pudiera liberarse tras 13 años de la tutela judicial de su padre, Jamie Spears, que la obligaba a usar un DIU (dispositivo intrauterino), entre otras cosas, para que no tuviera más hijos.



La larga batalla de Britney

Britney Spears, de 40 años, tiene dos hijos y actualmente conforma una pareja con Sam Asghari, un hombre 13 años menor que ella.



Cuando tras una larga batalla legal, logró liberarse de la tutela de su padre, una de las primeras declaraciones de la artista fue que deseaba casarse con su pareja y ser mamá nuevamente.



La tutela de Spears se había establecido en 2008, después de que fuera hospitalizada para una evaluación psiquiátrica Pero el fallo de noviembre pasado supuso el final para una larga disputa que la artista llevaba adelante en particular contra su padre y que tuvo uno de sus puntos más álgidos en junio pasado, cuando la cantante declaró ante la jueza en persona y brindó detalles acerca del humillante control al que era sometida en todos los ámbitos de su vida.



Allí fue cuando denunció, entre otras cosas, que quería tener un hijo con su pareja, el entrenador personal Sam Asghari, y no podía porque su padre no le permitía ir al médico a quitarse el DIU que tenía colocado.



“Me dijeron que en este momento no puedo casarme ni tener un bebé”, dijo Spears en su alegato. “Tengo un DIU en mi cuerpo, así que me es imposible quedar embarazada. Quise sacármelo para poder empezar a intentar tener otro bebé. Pero mi tutor no me deja ir al médico a retirarlo, porque no quieren que tenga más hijos”, había contado Britney ante la Justicia, al revelar detalles de la condición de la tutela, de la que finalmente pudo liberarse para retomar el control de su vida en todos sus diferentes aspectos.