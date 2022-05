El León y el Lobo, con historias cruzadas entre hermanos

domingo 15 de mayo de 2022 | 6:05hs.

El fútbol es un deporte que mueve pasiones. Está el caso de quiénes juegan, ya sea de manera profesional o amateur y a la hora de competir hay apellidos que se repiten en el mismo equipo o no.

En el caso de Atlético Jardín América y Atlético Leoni hay una particularidad muy especial. Se enfrentan cuatro hermanos, dos y dos respectivamente, por lo que son de la misma sangre, pero dentro del campo son rivales.

Las menciones son para Darío Barboza (33), Yonatan Barboza (26), Ezequiel Medina (20) y Axel Medina (18). Aquí se da la particularidad que los Barboza son jardinenses, siendo el mayor de ellos jugador de Leoni, en tanto que los Medina nacieron en Leoni y el más grande viste la camiseta del León y el menor la del Lobo.

Los hermanos jugaron juntos y ahora se enfrentan cada vez que compiten por los puntos en la Liga Regional de Puerto Rico.

"Yo desde los cinco años juego al fútbol, empecé en las inferiores de Jardín América siempre como delantero", contó Darío Barboza, quien ahora está a préstamo en el León. En tanto que Yonatan, ahora en el Lobo arrancó como delantero y hoy pasó a ser defensor.

Precisamente Yonatan, sobre lo que significa para él jugar contra Darío, comentó: "Es lindo pero a la vez complicado porque es tu sangre y en cualquier roce nos podemos cruzar y nos podemos golpear". A su vez remarcó: "Cuando sos rival tiene lo lindo de que a pesar de tener camisetas distintas jugás con tu hermano".

Las cargadas dentro y fuera de la cancha se dan entre las apuestas, una posible expulsión o una jugada con falta. Ante esto, Darío expresó: "Las dos veces que nos enfrentamos en fase de grupos de la Liga no apostamos, pero seguramente que con Yona apostaremos algo si nos enfrentamos en la final". En tanto que Yonatan respondió: "Si a él le sacan la tarjeta roja me callo y sigo jugando, si soy yo el que sale de la cancha lo voy a seguir apoyando e incluso me sentiría orgulloso si mi hermano me hace expulsar".

Por otra parte, los hermanos Medina, dieron sus primeros pasos en el León, en las inferiores estuvieron juntos, e incluso fueron dupla central. "En 2019 y 2021 salimos campeones con la reserva en Leoni, que fue algo muy lindo”, destacó Axel, ahora en filas del Lobo jardinense. Además, el joven dijo: "Es extraño ser rival de tu hermano, porque éramos dupla como zagueros centrales. Era lindo ser compañeros porque nos defendíamos. Si a él lo patean yo voy al cruce, sino él salta por mí".

En tanto que Ezequiel, quien aún viste la camiseta del club en el que se formó, destacó: "Pasamos lindos momentos como compañeros, juntos en la defensa".

Axel recordó una anécdota del último cotejo en el que se enfrentaron: "Ezequiel tenía tarjeta amarilla y se me pasó por la cabeza buscarle pleito para que sea expulsado, pero no pude porque fui reemplazado por un compañero".

Asimismo, contó que cuando eran compañeros hablaban y se cuidaban mucho dentro del campo de juego, pero como contrincantes, por una pelea o empujón pueden salir perjudicados los dos.

Hoy se disputarán las semis de la Liga de Puerto Rico. Jardín América irá ante Timbó en el clásico, mientras que Leoni visitará a Papel Misionero en Capioví. De ganar el Lobo y el León, habría una final en la que estarán Axel Medina y Yonatan Barboza para el Lobo, mientras que Darío Barboza y Ezequiel Medina defenderán al León.

