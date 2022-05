domingo 15 de mayo de 2022 | 6:03hs.

En la semana se hicieron allanamientos en diferentes domicilios de personas que fueron señaladas como vistas con el menor desaparecido. Aunque todos los procedimientos resultaron infructuosos.

El viernes a la mañana la Policía recogió prendas del menor que fueron utilizadas para guiar a un can rastreador en una propiedad de calle Larrea, lo que tampoco arrojó ningún resultado.

“El jefe de la Brigada me dijo: “te voy a ser sincero, él acá en Oberá no está porque se recorrió todos los barrios y no aparece. Tenemos que empezar todo de cero”. Hasta me llegó a decir que por ahí mi hijo se pasó de droga y lo enterraron por ahí, como para que me prepare para lo peor, parece. Ya no sé qué pensar y tengo mucho miedo”, reconoció abatida.

Ayer, una nueva versión indicó que el menor habría sido visto junto a un hombre mayor en un colectivo con destino a Puerto Iguazú, pista que llegó a oídos de la Policía, aunque al cierre de esta edición no habría novedades al respecto.

“A esta altura no creo ni me guío por ninguna hipótesis, sólo pido que las autoridades hagan su trabajo. Ya pasaron demasiados días y no veo que la Policía tenga un panorama concreto. Van improvisando sobre la marcha y no tienen respuestas”, remarcó.





La desaparición de Josías Galeano y una foto policial que genera dudas