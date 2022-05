Misionera distinguida por trabajo para reducir uso de plásticos

domingo 15 de mayo de 2022 | 6:04hs.

La investigadora misionera Nanci Ehman (34) fue distinguida con el premio Early Career Investigator (investigador de carrera temprana o joven) de la revista científica estadounidense BioResources.

La premiación fue otorgada por su trabajo referido al desarrollo de nuevas alternativas de packaging biodegradable y consta en la publicación y difusión del trabajo realizado en la provincia de Misiones.

Ehman, que es oriunda de Puerto Rico, trabaja para buscar sustitutos al uso de plásticos. De profesión ingeniera Química y doctora en Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), fue becaria doctoral y posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y recientemente fue seleccionada para el ingreso a la Carrera del Investigador Científico. Actualmente se desempeña en el Instituto de Materiales de Misiones (Imam).

En ese sentido, se está especializando en la obtención de materiales biodegradables que puedan ser utilizados como envoltorios de distintos alimentos, fabricados a partir de recursos lignocelulósicos.

Convocatoria

Cuando el año pasado la revista lanzó la convocatoria al concurso para investigadores jóvenes, decidió presentarse con un proyecto y luego envió la investigación completa. Este año una comisión especializada de la editorial votó los trabajos recepcionados y Ehman salió ganadora.

“Hace años estoy trabajando con nanocelulosa y ahora empezar esto para mí es muy importante y que me hayan votado por el trabajo más aún. Porque es con lo que quiero seguir trabajando. A mí me importa mucho aportar a la comunidad desde mi posición”, señaló a El Territorio.

Pero la distinción la tomó además como un logro grupal. “Para nosotros es muy importante un premio así porque recién estamos empezando con todo lo que son los envases biodegradables. Si bien ya veníamos trabajando con productos a partir de aserrín de pino, esto es algo relativamente nuevo y que se enmarca en toda la problemática que es el plástico en la actualidad”, explicó al respecto.

De esta manera, contó que el problema es complejo y grave para el medioambiente por el excesivo consumo de plásticos de un solo uso que hay, por ejemplo, en los restaurantes de comida rápida.

“Son envases que están hechos de papel pero tienen una capa de polietileno o sólo son de polietileno y eso es un problema porque no es biodegradable. Entonces nuestra idea cuando comenzamos fue obtener esos envases de papel pero con un recubrimiento que pueda degradarse en el suelo”, detalló sobre el proyecto que si bien está en su punto inicial y debe superar varias etapas más que pueden llevar años de trabajo, tiene grandes perspectivas de desarrollo teniendo en cuenta el gran interés de las industrias y celulosas en estas iniciativas en post del ambiente.

Crear nuevas alternativas de packaging o empaques biodegradables es sólo un brazo de un proyecto mayor denominado biorrefinerías donde utilizan aserrín de pino, de eucalipto y bagazo de la provincia que obtienen de aserraderos para convertirlo en diferentes productos.

“Ahora lo que vamos a seguir haciendo es combinar esta celulosa microfibrilada que sale del aserrín con diferentes bioplásticos para ver cual es la mejor opción”, sostuvo.

Grupo

El grupo que integra la investigadora, coordinado por María Cristina Area, es pionero desde la década del 90 en el estudio de distintos tipos de biomateriales que pueden producirse a partir de la madera. Algunos de sus proyectos -por los que son reconocidos en distintos países del mundo- consisten en la obtención de bioplásticos para impresiones 3D, nanocelulosa para reforzar papeles de embalaje, vainillina para uso en repostería e hidrogeles para la industria cosmética.

“Este premio nos otorga más visibilidad y esperamos poder seguir aportando a distintos proyectos que nos permitan encontrar soluciones para esta problemática mundial”, agregó Ehman.

El objetivo de estos científicos locales es desarrollar productos completamente biodegradables, obtenidos a partir de recursos renovables que están disponibles y son abundantes en Misiones, provincia referente en la forestoindustria del país.

La revista BioResources que depende de la Universidad del Estado de Carolina del Norte, en Estados Unidos, se especializa en la publicación de investigaciones referidas a la ingeniería de los materiales lignocelulósicos, productos químicos y sus aplicaciones y publicará el trabajo de la misionera titulado "Towards biodegradable barrier packaging: Production of films for single-use primary food liquid packaging" (Hacia envases de barrera biodegradables: producción de películas para envases primarios de un solo uso de alimentos líquidos) en su próximo número.