domingo 15 de mayo de 2022 | 1:00hs.

LAS MÁS PEDIDAS

1 Abrazándonos Abel Pintos;

Francisca Valenzuela

2 Plan A - Paulo Londra

3 Hasta los dientes - Camila Cabello;

María Becerra

4 As it was - Harry Styles

5 Bam bam - Camila Cabello;

Ed Sheeran

6 Marte - Sofía Reyes;

María Becerra

7 Hablando de love - Tiago PZK

8 Wow bb - Natti Natasha;

Chimbala; El Alfa

9 Solo - Lali; Will.I.Am;

Willy William

10 Fantasi - Beéle; Tini



Para las ganas de algo dulce

Los fanáticos de lo dulce pueden servirse de las más variadas recetas esta semana con el hashtag #APuraDulzura de TikTok.

La consigna dice: “Porque el mundo necesita más dulzura, crea tus recetas de repostería y conoce las mejores ideas a pura dulzura”. Scroleando se pueden ver las más variadas combinaciones de chocolates, azúcar, caramelo y todo lo delicioso que se pueda imaginar, ideal para dulceros y dulceras. También hay recetas para personas con diabetes, celiaquía o intolerancia a la lactosa, para lograr más inclusión desde el ámbito culinario. Los creadores de contenido sobre comida aprovecharon para mostrar sus habilidades culinarias y ya llegaron a las 65,4 millones de visualizaciones.



El remake de Dead Space ya tiene fecha de lanzamiento

A mediados de 2021 Electronic Arts confirmó la remake Dead Space, pero tuvieron que pasar casi diez meses para que finalmente se diera a conocer la fecha de lanzamiento del proyecto.

A través de un comunicado, Electronic Arts anunció que Dead Space debutará el 27 de enero de 2023. Esto quiere decir que el remake de este clásico del survival horror estará disponible mucho antes de lo que se esperaba.

Como se anunció previamente, el remake estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, lo que lo convierte en una exclusiva de plataformas de nueva generación. Esto quiere decir que no tendrás la oportunidad de jugarlo en tu PlayStation 4 o en tu Xbox One de forma nativa.





Lucas Díaz, Misael Lezcano y Elián Gaona.

Micaela Núñez, Camila Morenate, Tania Núñez y Steffy Coca.

Camila Canteros, Magaly Jabovski y Victoria Cardozo.

Marcos Antony, Mauro Ávalos y Pablo Melero.