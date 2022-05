Allanamientos con resultados negativos en el marco de la búsqueda de Josías Galeano en Oberá

sábado 14 de mayo de 2022 | 16:00hs.

Cuadrillas de efectivos de la Policía de Misiones junto a familiares del menor, continúan con las tareas de búsqueda de Josías Galeano de 15 años, a 14 días de la desaparición de su domicilio ubicado en la calle French de la ciudad de Oberá.

Ayer por la mañana, los agentes realizaron el allanamiento de la vivienda de una mujer de 33 años sobre la calle Larrea, en donde el menor fue visto por última vez.

Asimismo, los uniformados acompañados con perros sabuesos se sumaron a los rastrillajes que ejecutan distintas dependencias de la provincia.

Cabe señalar, que hace unos días también se sumaron vecinos para localizarlo.

Ante cualquier información sobre su paradero, comuníquese con las líneas gratuitas de emergencias 911/ 101 o para aportar más datos, acérquese a la dependencia policial más cercana.

Missing Children se sumó a la búsqueda

La asociación civil Missing Children Argentina se sumó a la pesquisa publicando la foto del menor y sus datos personales tanto en la página web oficial como en las diversas redes sociales, ampliando el radio de búsqueda a todo el territorio nacional.

"Si tiene información contáctenos al 0800-333-5500 o al correo info@missingchildren.org.ar" expone la publicación que en pocas horas fue compartida por más de 1.300 personas en la red social Facebook por usuarios de distintas provincias.

Cabe mencionar que la principal función de la organización es orientar a las familias en la búsqueda de sus chicos perdidos, colaborando en todas las instancias judiciales y difundiendo imágenes en redes sociales o propagandas en la televisión. Está conectada de forma directa con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Una mamá desesperada

Carolina Ramírez, mamá del menor, en dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 había contado: “todavía se sigue buscando, pero nada, hay datos que dicen que lo vieron, pero todavía no hay ni uno concreto y despistan mucho a la búsqueda”.

“Desde Missing Children nos dijeron que probablemente no podría estar acá dentro de Oberá. Él salió más o menos a las 13:30 o 14 y hasta ahora no sabemos nada”, dijo angustiada.

La mujer acentuó que se encuentran realizando distintos recorridos, “en todo los lugares donde probablemente podría estar el chico, pero todavía no hay nada, se está haciendo un buen trabajo, pero hasta el momento nada. Es todo muy raro lo que pasó porque no es un chico de desaparecer, siempre volvía a la casa, todo el mundo supuestamente lo ve pero me pregunto si será que no le pueden sacar una foto o retener porque se hacen diferentes allanamientos y no es cierto”.

“Es como que se lo tragó la tierra y no hay nada concreto. El tema sería cómo lo sacaron, si es que ya no está más acá dentro de Oberá, porque él no tiene ninguna documentación, es probable que lo haya convencido alguien como para irse a otro lugar. Estoy tratando de ser fuerte por mis otros hijos de 9 y 7 años que están también preocupados y preguntando porqué no viene su hermano”, concluyó.