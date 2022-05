sábado 14 de mayo de 2022 | 1:00hs.

LAS MÁS PEDIDAS

1 Abrazándonos - Abel Pintos; Francisca Valenzuela

2 Plan A - Paulo Londra

3 Hasta los dientes - Camila Cabello; María Becerra

4 As it was - Harry Styles

5 Bam bam - Camila Cabello; Ed Sheeran

6 Marte - Sofía Reyes; María Becerra

7 Hablando de love - Tiago PZK

8 Wow bb - Natti Natasha; Chimbala; El Alfa

9 Solo - Lali; Will.I.Am; Willy William

10 Fantasi - Beéle; Tini





50 años a pura cumbia

Una clásica banda de cumbia argentina cumplió recientemente 50 años, compartiendo con su público temas que hacen mover cada fibra del cuerpo.

“Los Palmeras” en conmemoración a su aniversario de oro se hacen escuchar más que nunca. Con su último tema “Macumbia”, producción en colaboración con el trapero Neo Pistea, demostraron cómo se puede actualizar el género y hacer producciones junto a otros como el trap, rap o reggaeton.

El hashtag #lospalmeras ya llegó a las 71.2 millones de visualizaciones y continúa creciendo, como todos los éxitos de esta banda de santafesina, una de las más escuchadas del país y la región latina.



Fifa: EA Sports anuncia el fin del exitoso videojuego de fútbol

El gigante de los videojuegos Electronic Arts anunció que dejará de producir el popular juego de fútbol FIFA que ha lanzado cada año desde 1993.

Ha sido una de las marcas más rentables en la historia de los juegos de consolas y PC.

Pero el costo de la licencia, de más de US$1.000 millones por ciclo mundialista, ha sido una de las razones por las que tomó la decisión de abandonar la sociedad con la FIFA.

EA Sports, la subdivisión que lo tenía a cargo, continuará creando videojuegos de fútbol, pero a partir de 2023 vendrán bajo un nuevo nombre: EA Sports FC.

Si bien la mecánica de juego y los modos básicos de juego serán similares a lo que los jugadores han visto en los últimos años, este cambio hará que el título ofrezca una gama más amplia de otras experiencias, más allá de jugar fútbol.

