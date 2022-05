‘Paraná Porá’, una distopía fronteriza, en Espacio Reciclado

sábado 14 de mayo de 2022 | 6:00hs.

La Polaca y la Gringa, dos mujeres en las márgenes de la historia, sobrevivientes y testigos de un mundo que se desmorona y demanda nuevas formas de vínculos, entre humanos y con la naturaleza, llevan la voz cantante y esperanzadora en el universo distópico de ‘Paraná Porá’, obra teatral que estrena hoy a las 21.30 en Espacio Reciclado, pasaje Misiones 3040.

‘Paraná Porá’ es una pieza teatral escrita por Maruja Bustamante y es llevada a escena por el grupo de teatro independiente Odeón, con la dirección de Pablo Villalba Quinteros, las actuaciones de Carina Noemberg y Lorena Larrondo, y Darío Suárez en la iluminación.

El elenco explicó que se trata de una propuesta de carácter distópico. “Los sobrenombres, la Polaca y la Gringa, nos sitúan en una poética territorial específica. Esos nombres son de estos lares, del rizoma inmigratorio que habita en las provincias de la región NEA, sobre todo Misiones”.

Acerca de la elección del texto para este nuevo proyecto teatral, Villalba Quinteros, indicó, “el texto gustó por su línea narrativa que tiene que ver con el universo de las mujeres. En el grupo somos grandes admiradores de textos que planteen universos no hegemónicos, este tipo de narrativas, discursos, dispositivos, donde lo liminal, el borde, la frontera y lo marginal se transforman en testigo de primera línea de los acontecimientos” y continuó, “en este caso es el fin del mundo y la obra tiene a mujeres no hegemónicas que toman protagonismo; son dos mujeres que sobreviven al fin del mundo, que sobreviven a un varón, a problemáticas de clase, particularmente nos acercamos a esta obra porque nos hace empatizar con el universo de las mujeres. Es una manera de ver cómo lo no hegemónico puede ser una optica para mirar el mundo y poder transformarlo”.

Desde esa perspectiva, ese mundo devastado que se desploma ante la Polaca y la Gringa, es una oportunidad para renacer transformados.

Reflexionó Villalba Quinteros, “creemos en el teatro como una herramienta de transformación, el aporte es poder sensibilizar desde nuestro lugar, ‘Paraná Porá’ es una obra sensible y nos puede ayudar a pensarnos, y si pensarnos no es un proceso de transformación, yo no sé que será”. Para reservar entradas, escribir al número de WhatsApp 376 4-825352.