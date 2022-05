Los bebés van al teatro

sábado 14 de mayo de 2022 | 6:00hs.

En un mundo de sorpresas y magia constante, la luna y el río Paraná viven una tierna aventura. Los precoces espectadores entran pronto en escena y se convierten en los protagonistas de la obra, explorando sensaciones y viviendo la experiencia.

Ayer, unos 20 bebés -acompañados de sus madres y/o padres- disfrutaron de una puesta en escena que se montó en El Galpón Centro Comunitario de la Murga de la Estación con una apuesta íntima y tierna. La propuesta sensorial está pensada con la premisa de que cada bebé experimente el momento desde la emoción y desde lo que percibe con sus sentidos.

Abrazo de río representa un montaje -llevado al escenario con mucha investigación previa- que cuenta una historia sencilla y emocionante. No hay una narración como en las obras de teatro convencionales. No hay palabras ni textos; sólo onomatopeyas, sonidos, musicalidades, formas, texturas, luces y colores.

La historia transcurre desde la emotividad y las sensaciones. Mientras los niños, con mirada atenta y manitas traviesas intervienen en la propuesta participando de las consignas y disfrutando cada sensación.

El niño está invitado todo el tiempo a ingresar al espacio escénico, a moverse libre y seguro con lo que llama su atención. La libertad es uno de los principales ejes de la experiencia. Cada propuesta es una ventana a descubrir un mundo de sensaciones y cosas nuevas. Telas de razo y tul, burbujas, globos, nudos, luces, sonidos y aromas; un sinfin de novedades se presentan frente a ellos invitándolos a presenciar algo nuevo y a descubrir el mundo con ternura.

“La experiencia cuenta una historia muy simple de una luna que va recorriendo el mundo y en un momento escucha el sonido de un chamamé litoraleño y baja a conocer el río; así viven una aventura”, explicó Micaela Morán, actriz, madre y realizadora de la propuesta para bebés de 6 a 30 meses, en diálogo con El Territorio.

“La idea es que todo en escena tiene que reflejar las emociones y sensaciones que tienen los personajes con respecto a lo que están viviendo, eso es lo que lee el niño a esta edad. El peligro, la ternura, el amor, la alegría; todo lo perciben por los sentidos. Esa es la lectura que hacen del mundo a esa edad. Y todo el tiempo tienen un mundo por descubrir, porque todo es nuevo”, detalló la actriz explicando que no se trata de una obra de teatro convencional porque a esa edad el niño todavía no tiene la capacidad de ficcionar: “Por eso también es difícil hablar de teatro, porque una de las convenciones fundamentales del teatro es que el espectador sepa que lo que sucede en el escenario es una ficción. Pero el bebé no tiene esa capacidad todavía y lo que está sucediendo arriba del escenario es la misma vida suya. Se trata de una experiencia escénica, sensorial y estética”.

La propuesta busca reflejar, sobre todo, las emociones que se viven en el aquí y ahora. La puesta encierra en una íntima ronda de pequeños y adultos una multiplicidad de sensaciones por percibir.

El montaje exhibe una variedad de texturas visuales pero a la vez es todo blanco y con pocos colores, ya que la estética que se plantea para una primera infancia es que un sólo objeto resalte por encima de los demás, llamando la atención una cosa a la vez.



Novedad y trabajo

Abrazo de río nació a partir del trabajo de dos madres actrices, Silvina Warenycia y Micaela Morán. Se trata de una puesta poco explorada en la Tierra Colorada pero con un público atento y espectante.

En esta ocasión, la puesta en escena fue ideada de manera colectiva y tras un largo tiempo de observaciones e investigación del tema. La música -adecuada y específica- fue elegida y ejecutada por Nahuel Castillo, quien también colabora en la propuesta.

La experiencia se lleva a cabo con cupos limitados para potenciar la intimidad de la propuesta. La jornada de ayer contó con gran participación y demanda de espectadores. Tras la respuesta positiva del público, desde la organización analizan nuevas fechas de presentación.