Apuntan a un marco regulatorio para resolución de conflictos ambientales

sábado 14 de mayo de 2022 | 6:04hs.

El secretario del Consejo de la Magistratura provincial, doctor en Derecho, magister en Administración de Justicia y letrado ambientalista, Leonardo Villafañe, brindó su opinión respecto de las necesidades que aún tiene Misiones en referencia al derecho ambiental.

En diálogo con El Territorio, expresó que “al conflicto ambiental le falta un marco regulatorio general, un proceso reglado que fije las pautas a seguir”.

“Un juez hoy tiene que primero verificar el cauce procesal más adecuado al problema, establecer las reglas a seguir y recién después comenzar a desplegar la jurisdicción. Hoy tiene pautas procesales que derivan de distintas fuentes: Constitución, Ley General del Ambiente, acordadas, fallos de Corte”, dijo.

Por eso, resaltó que lo que falta es “un código de procesos colectivos”, algo así como una ley específica o código procesal ambiental.

En referencia a la próxima creación de juzgados específicos con competencia ambiental, el letrado señaló que se trata de “un aporte muy relevante porque requiere un juez especializado que va a poder ir generando precedentes a partir de su propia experiencia”.

“Si bien no es legislador, el valor de los fallos respecto a temas procesales sirve de guía para los litigantes que enfrenten un proceso de estas características”, apuntó.

Mientras que aseveró que “ayuda tener un código, porque si bien es difícil, porque las cuestiones ambientales tienen muchas particularidades a veces; pero podés tener reglas generales como por ejemplo, la representación adecuada, es decir quiénes deberían estar citados o traídos al proceso para armar una causa como corresponde, que estén representados todos los intereses, porque son policéntricos, ya que no hay actor y demandado, sino que hay un montón de gente involucrada”.

“Eso hace que se convierta en especial, estamos hablando de un bien de carácter indivisible, entonces esto tiene sus particularidades y el juez no debería tener que estar armando ese esquema procesal, porque le lleva tiempo, más si no es especialista en derecho ambiental, por ahí recurre a pautas generales que no son las adecuadas, porque los códigos procesales no están diseñados para esta clase de procesos, están diseñados para el proceso uno contra uno, por una causa patrimonial”, concluyó.





Diputados de Misiones creará en el ámbito judicial el fuero ambiental