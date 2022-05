‘El peso del talento’, la comedia con la que Nicolas Cage homenajea su carrera

sábado 14 de mayo de 2022 | 6:00hs.

Nicolas Cage encarna en ‘El peso del talento’, comedia de acción que se estrenó esta semana en salas, una muy graciosa versión satírica de sí mismo en la que la metaficción tiene una presencia constante y se repasan sus cuatro décadas de carrera.

El reconocido actor cumple cuarenta años desde su primera aparición en la pantalla grande en la comedia juvenil de culto ‘Picardías estudiantiles’, el también debut en cine como guionista del premiado Cameron Crowe, y aprovechó la ocasión para producir y protagonizar un autohomenaje válido, entretenido y a tono con lo que su renovada base de fans requiere.

Una carrera y mil versiones

Luego de algunos traspiés después de llegar a la cima de Hollywood en 1995 con su brillante y conmovedor papel de alcohólico suicida en el drama romántico ‘Adiós a Las Vegas’, por el cual ganó merecidos Oscar y Globo de Oro, la carrera de Cage se revitalizó con buenas elecciones en el último lustro, en la que incorporó nuevo público a través de las destacadas ‘Mandy’, ‘El color que cayó del cielo’ y ‘Pig’, y hasta en el universo Marvel poniendo su voz para la animada ‘Spider-Man: Un nuevo universo’.

En este caso, la metaficción producida por Cage, dirigida por Tom Gormican y escrita por éste y Kevin Etten, abarca referencias constantes al pasado glorioso -y no tanto- del actor, ya que al Cage de ‘El peso del talento’ le pagan un millón de dólares para asistir al cumpleaños de un millonario encarnado por Pedro Pascal, quien lo idolatra y tiene un pequeño museo en su mansión llano de utilería de su filmografía, como la motosierra usada en ‘Mandy’.

La versión ficticia de Cage lo encuentra en una etapa decadente de su carrera en la que es rechazado en los papeles que quiere conseguir y está obsesionado con su futuro en el cine al punto de desconectarse por ese motivo de su familia, compuesta en la historia por su hija adolescente y su ex-esposa.

Lo que comienza como una comedia autorreferencial en la que Cage se burla de sí mismo deriva en una trama de acción y espionaje, sin abandonar un minuto el humor, cuando el protagonista es reclutado por una agente de la CIA (Tiffany Haddish) y obligado a vivir a la altura de su propia leyenda, canalizando sus roles más icónicos para resolver la situación. De esa manera, con una carrera en el cine de acción construida para ese momento, el actor deberá asumir el papel de ‘Nicky’ Cage, como llama en la película a su alter ego imaginario con el cual dialoga frecuentemente, inspirado en su propio yo de la década del noventa: un Cage exitoso, joven, salvaje y estridente que impulsa al Cage actual a ser más corajudo para retomar el éxito perdido.

Ese diálogo imaginario entre ambas versiones de sí mismo es otra de las capas metanarrativas más eficientes, ya que para el Cage joven hubo inspiración en una aparición memorable del actor en un programa de televisión en 1990 para promocionar ‘Corazón salvaje’, de David Lynch, ocasión en la que al entrar al estudio improvisó una vuelta carnero, patadas de karate, empezó a lanzar dólares a la audiencia y terminó sin remera para la entrevista.

Justamente esa idea fue la que volcó a Cage al proyecto: “Era mi aspecto favorito de la película. Quería luchar para que estuviera Nicky, era el personaje que se robaba la historia, el que más me hizo reír y el tipo que me hizo decir que sí al filme”, dijo el actor

Para lograr el efecto, se dispuso una labor de maquillaje digital y se usó inteligencia artificial para crear un modelo de la cara del actor en los 90. El director es Tom Gormican.

No obstante, antes de aceptar el papel, Cage lo rechazó cuatro veces por resultarle ofensivo y burlón hacia su persona: “No quería saber nada con la película. Pero después de leer una carta que Gormican me escribió, entendí que no estaba tratando de burlarse”, contó al respecto.