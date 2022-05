Con 60 autos en pista se empezó a vivir la segunda fecha del Misionero de Pista

viernes 13 de mayo de 2022 | 20:02hs.

Con 60 pilotos en pista se realizaron hoy las pruebas extraoficiales de la segunda fecha del Misionero de Pista, sobre el trazado N°5 del Autódromo Rosamonte de Posadas, de 3450 metros de extensión.

La nueva variante presentada por el Automóvil Club Misiones (ACM) generó gran expectativa entre los pilotos que masivamente se acercaron a probar el nuevo trazado antes del inicio de la actividad oficial. Para el fin de semana hay 93 pilotos ya confirmados por la administrativa de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (Femad).

Claro que el nuevo trazado trajo sus complicaciones y hubo mucho trabajo en los boxes. Así Rudito Bundziak rompió motor y no será de la partida en la Clase 3, que tuvo como claro dominador a Juan Pablo Pastori con su Renault Clío, según los tiempos extraoficiales. Pastori ya corrió en el circuito largo y esa experiencia puede marcar diferencias a la hora de clasificar.

En el TC 4000, Jorge Litwiñiuk (Chevrolet 400) y Javier Kupski (Ford Fairlane) estuvieron en tiempos similares durante la jornada de hoy. En la Copa Fiat 1.4 Marcelo Da Cruz, Martín Correa, Diego Barchuk y Mairu Herrera Ahuad estuvieron separados por tan solo 1 décima según los relojes consultados por El Territorio.

En la Clase 1 no hubo un claro dominador, pero si hubo varios golpes. El más fuerte entre Federico Puerta y Alan Bravo. Puerta hizo un trompo en la entrada de la recta del TC y quedó en el medio de la pista, Bravo venía en vuelta rápida y tuvo que tirar el trompo para no pegarle de frente. Los dos se bajaron sin problemas pero sus mecánico no dormirán tratando de arreglar los autos.

La nueva variante exigirá mucho a los motores, las cajas y sobre todo a los frenos, porque de cuarta velocidad se baja a primera en el retome, lo que seguramente será otra complicación a resolver por los pilotos.

Con todos estos condimentos el público seguramente acompañará masivamente al Misionero de Pista que desde las 11 de mañana empezará su actividad con los entrenamientos. Desde las 15 irán las clasificaciones. El domingo desde las 10 van las series y finales que se podrán ver por el canal de youtube de Canal 12. La entrada para los dos días costará 700 pesos.