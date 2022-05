Para Suteco, el salario docente de Corrientes "es el peor de la república"

viernes 13 de mayo de 2022 | 16:56hs.

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco), Fernando Ramírez, afirmó que el piso salarial nacional "no se cumple" en la vecina provincia. Su gremio manifestó disconformidad con un paro de dos días en abril y aguardan una nueva reunión relacionada con la paritaria.

"Cuando se cerró la negociación salarial en marzo, nosotros pedíamos una cláusula de revisión de que las cuotas sean a julio, 2 o 3 cuotas a julio, hacerlo en forma semestral. El 40% que da el gobierno de la provincia de recomposición interanual, de marzo a marzo, iba a quedar muy corto, dijimos, con lo que se proyectaba como inflación", expresó Ramírez en la emisora LT12.

Por esa razón, el gremio no firmó el acta de acuerdo, y los días 11 y 12 hicieron un paro. "Fue la demostración más legítima de hacer saber a la patronal que estamos disconformes con la pauta salarial. En el corto plazo, la primera cuota la absorbieron los primeros tres meses la inflación y esto hay que verlo en un contexto de que hay una fuerte remarcación de precios sobre productos esenciales de nuestra mesa; productos como el pan, la carne, el combustible y demás; por encima del 6%", expresó.

En este sentido, Ramírez dijo: "Nosotros planteábamos una negociación abierta. El Estado correntino se financia porque recibe de Nación ingresos superiores al 70% en concepto de coparticipación anual. Me parece que están dadas las condiciones para tener este tipo de discusión abierta, genuina; y no esto que impone el gobernador. La paritaria nacional es incumplida en nuestra provincia, amén de que el piso hoy quedó bajísimo, 50 mil pesos es bajo. Tendría que reunirse nuevamente la paritaria nacional, creeríamos que en los próximos días o semanas se estaría reuniendo para fijar un nuevo piso".

Dijo categórico que "Corrientes hoy tiene el peor salario de la república. Con la liquidación hoy, incorporando estos mil pesos a nuestro básico, llevándolo a 18.760 pesos, un docente no llega a 40 mil pesos. Se tiene que incorporar el plus para llegar a los 54, 55 mil pesos. Igual estamos muy por debajo de lo que indica el Indec de lo que debería tener una familia tipo para estar por encima de la línea de pobreza".

Y, respecto al segundo cargo, la situación no es muy diferente: "Si hacemos la jornada completa, no se paga el plus. Es decir quedan en 36, 37 mil pesos que sale de la liquidación de nuestro salario básico. Cuando el gobierno tendría que poner en los dos cargos la misma suma, 50 y 50, y por afuera el plus. Un docente que recién se inicia, si tuviera la jornada completa, tendría que estar cobrando un poquito más de 100 mil pesos. Está en 80, pero trabajando más de 12 horas diarias".