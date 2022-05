Sumaron canes rastreadores a la búsqueda de Josías Galeano, el adolescente desaparecido en Oberá

viernes 13 de mayo de 2022 | 15:03hs.

La búsqueda del adolescente Josías Ezequiel Galeano (15) en Oberá continúa sin resultados positivos desde el 30 de abril, cuando desapareció tras salir de su casa rumbo a una barbería y no volvió a dar señales de vida, por lo que en las últimas horas la Policía de Misiones sumó canes adiestrados a los operativos y rastrillajes.

En ese contexto, trascendió que en el transcurso de esta jornada los perros rastreadores iban a ser utilizados en una vivienda señalada como posible lugar en el que el menor estuvo horas antes de desaparecer. El resultado de esa pesquisa aún se desconoce.

"No sé si ya terminaron, o no, todavía no me avisaron pero se iba a hacer el allanamiento con los perros en una propiedad en la que, según testigos, lo vieron por última vez el sábado", dijo Carolina Ramírez, madre del menor, en diálogo con este matutino.

Previo a eso los investigadores volvieron a dialogar con la progenitora y pidieron prendas de vestir del adolescente para agudizar el olfato de los animales.

Si bien se centraliza en esta ciudad, la búsqueda de Josías se realiza en toda la provincia y a su vez se extendió a todo el país con la colaboración de la ascociación civil Missing Children Argentina, a mediados de esta semana.

Dicha organización se sumó publicando la foto del menor y sus datos personales tanto en la página web oficial como en las diversas redes sociales, ampliando el radio de acción a todo el territorio nacional.

De acuerdo a la información publicada, Josías Ezequiel es contextura física delgada, mide 1,55 metros de estatura, cabello castaño oscuro, tez trigueña, ojos marrones. Tiene tatuajes en ambos brazos, en el antebrazo una palmera y una luna, y en la pierna derecha un jugador de básquet con una pelota. Al momento de salir de su casa vestía una campera deportiva Nike color roja, bermuda de jean y ojotas de color negro y blanco.

Para brindar información esta disponible el 911 o 101 de emergencias o pueden hacerlo en la comisaría más cercana.

"Estoy desesperada porque pasaron muchos días y ya no sé qué pensar, todavía no aparece. Tampoco está con sus amigos. Tengo miedo que le haya pasado algo", mencionó la madre del menor, quien reveló días pasados que "desde Missing Children nos dijeron que probablemente ya no está en Oberá".