Acusado del crimen de su padre declaró en audiencia indagatoria

Tras ser detenido el último sábado por orden de la Justicia de Puerto Iguazú, el hombre de 29 años acusado de matar a su padre Luis Omar Neis (68), quien fuera hallado por vecinos dentro de su chacra en Comandante Andresito con un disparo en el pecho, prestó declaración indagatoria ante la Justicia de Puerto Iguazú.



De acuerdo a los datos proporcionados por voceros que intervienen en la pesquisa, Marcos Alejandro (29) fue trasladado al martes por la mañana al edificio del Juzgado de Instrucción Tres de la Ciudad de las Cataratas para cumplir con la diligencia judicial y si bien optó por contar su versión de los hechos, no trascendieron detalles de sus declaraciones.



Se pudo saber que posterior a su indagatoria fue notificado formalmente de la imputación por homicidio calificado por el vínculo y robo. Po el momento continúa alojado en una dependencia de la Unidad Regional V hasta tanto los investigadores definan su situación procesal.



La presunta implicancia del detenido en el caso tiene que ver con que surgieron elementos para sospechar que esta persona podría tener relación con un supuesto robo que tuvo la víctima antes del hecho.



Que si bien en la escena del crimen no se encontraron signos de desorden, no fue encontrada la camioneta Toyota Hilux de la víctima, entre otros elementos de la vivienda. Cabe mencionar que en primera instancia fue Marcos Alejandro quien denunció ante la Policía de Misiones sobre el hallazgo del cuerpo de su padre.



En ese sentido había dicho ante los pesquisas que un día antes del hallazgo, había ido a la chacra de su papá para visitarlo para festejar el Día del Trabajador pero que en esa oportunidad no lo había podido ubicar.



Por otro lado, este matutino pudo saber que dentro de la familia de Neis surgieron desde un principio algunas sospechas contra el acusado, aunque primeramente no había podido confirmarlas hasta que la Justicia avanzó en una línea de investigación y pudo hallar elementos para ponerlo como sospechoso.



Marcos Alejandro (29) fue detenido el sábado durante un allanamiento que la Policía de Misiones realizó en su vivienda del barrio Quintas Altas de Andresito.



Además, en casa de la madre del implicado, que desde hace tiempo estaba separado del agricultor, se secuestró un rifle de aire comprimido modificado que podría guardar relación con el hecho.



Sin manos y con un disparo

Según lo que reconstruyó este matutino en base a fuentes que intervienen en la pesquisa, se sabe que Neis vivía solo en el Paraje Península y que fue encontrado muerto por un amigo y vecino de la zona, a quien le extrañó que la tranquera de la propiedad de la víctima llevara varios días abierta.



Por ello, decidió ir a investigar, ingresó y lo encontró sin las manos -posiblemente por la acción de los animales-, debajo de un árbol de pomelo, a unos 50 metros de la vivienda.



Posteriormente dio aviso a los familiares y a la Policía. Los profesionales detectaron una lesión de arma de fuego que ingresó por el tórax, cuya munición quedó alojada en una costilla.



El proyectil pudo ser extraído y quedó incautado en el marco de la investigación, aunque no se pudo determinar el calibre.



Los investigadores incautaron un celular, una libreta con anotaciones, una tarjeta, un chip de celular de una empresa brasileña, dos chips argentinos y una licencia de conducir vieja.



También hallaron pastillas de viagra y profilácticos usados, por lo que podría inferirse que mantuvo relaciones sexuales con otra persona en su domicilio días antes.



Por otra parte, la prótesis bucal partida en cuatro estaba en el sector del garaje. En el relevamiento de testimonios sobre el perfil del hombre se detalló que se trataba de una “persona ermitaña”, que no tenía una relación fluida con familiares y vecinos.

“No sé qué pensar, quizás papá se defendió o lo torturaron”

Darío Neis, otro de los hijos del agricultor asesinado en Andresito, se refirió a la hipótesis de un robo como móvil del hecho y planteó sus dudas en torno a esta posibilidad.

Al respecto comentó: “Insisto, papá no tenía plata en su casa, era muy desconfiado. Lo que nos llama la atención es que no se llevaron cosas de valor de la casa, como el televisor de 50 pulgadas. No revolvieron nada, sabían lo que buscaban y dónde buscar”.



Por otro lado, agregó: “Papá era un hombre muy cauteloso, jamás dejaba la tranquera abierta. Muy correcto, no debía a nadie y hace un buen tiempo no traía dinero a casa, dejaba el dinero de la cosecha en el secadero”.



“No sabemos dónde está la camioneta, no sabemos por qué lo mataron o qué buscaban y lo más importante es que no sabemos si estas personas vendrán por nosotros. No sé si tenemos que cuidarnos la espalda o qué es lo que pasó. Necesito respuestas, quiero saber por qué mataron a mi papá”, sostuvo el entrevistado al hablar de los miedos que aún sobrevuelan en su familia.



“Es muy raro, a mi papá le faltaban las dos manos, dicen que pudieron haber sido animales, pero los animales primero atacan el tórax para alimentarse, es muy raro. No sé qué pensar, quizás papá se defendió o lo torturaron, no sé”, añadió el familiar,quien estuvo el día de los procedimientos de detención de su hermano acompañanado a la Policía.