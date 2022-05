La Legislatura aprobó la nueva ley de humedales

viernes 13 de mayo de 2022 | 0:30hs.

En la sesión de la Cámara de Representantes de Misiones, los legisladores aprobaron ayer por unanimidad la implementación de la ley provincial de humedales.

La medida viene a suplir la ausencia de una ley nacional que regule el cuidado de estos ambientes. Desde el año pasado se instaló con fuerza la discusión en el orden nacional sobre la necesidad de una normativa que regule este tipo de ecosistemas, aunque no se logró avanzar en ello.

Ante esto, el oficialismo provincial realizó el tratamiento de una normativa que fue propuesta por el ex diputado Julio Barreto en 2020. Ésta tuvo dictamen favorable en septiembre del año pasado y fue incorporada al Plan de Labor de la segunda sesión ordinaria del año.

Sobre esto, el ex legislador indicó a El Territorio que “al ser intendente de Montecarlo me ha tocado conocer la realidad del territorio y una de esas era la de los humedales de nuestra zona. Muchos vecinos, para ganar terreno, secaban los humedales, tiraban escombros, drenaban y como no estaba regulado, lo podían hacer. Lo mismo pasa a lo largo de la provincia y el país, porque no hay normas al respecto”.

“Este proyecto de ley busca proteger los humedales, con la enorme importancia que tienen en la vida de nuestros ecosistemas y la función que cumplen. Evidentemente es algo molesto para la gente que no conoce el tema”, explicó.

En ese marco, expresó que al ser Misiones la primera provincia en regular el marco jurídico de los humedales, el trabajo fue arduo. “En algún momento, dialogando con otros intendentes, ecologistas y defensores del medioambiente, vimos que seria importante una iniciativa al respecto y nace la idea. Con el equipo de trabajo, los asesores, empezamos a trabajar en la redacción, investigando primero la importancia que tienen”, contó.

Al mismo tiempo, apuntó: “Se debatió intensamente en 2020, a fines del 2021 se obtuvo dictamen y ahora ya es ley. Es una ley que no tiene partido político, una ley necesaria que tiene que ver con la defensa de la vida misma y que debería ser ejemplo para todos. Ojalá pueda replicarse en el resto del país, porque sin dudas esta ley va a significar un impacto en el tratamiento de la ley nacional que se viene cayendo desde hace unos años”.

Sobre las herramientas jurídicas, Barreto remarcó que los humedales tendrán diferente tratamiento, de acuerdo a la clasificación: uno será de protección absoluta, otro de restauración y, finalmente, otro de usos múltiples, es decir, de uso en forma correcta y sustentable. A modo de ejemplo, mencionó el turismo cuidado y de vivienda misma.

La normativa

Según la normativa, un humedal es un “ambiente en el cual la presencia, temporaria o permanente, de agua superficial o subsuperficial, incluidas las nacientes con las características de suelos o sustrato que así lo permitan, causan flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos, con la presencia de biota adaptada a estas condiciones, comúnmente plantas hidrófitas, y suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo”.

Con esta ley se pretenden cuidar y regular las actividades que se desarrollen en esos entornos, con el objetivo de que su uso sea sustentable. Es decir, que puedan combinarse actividades económicas con el cuidado y la protección de este tipo de ecosistemas. Así es que en el cuarto de los artículos de la normativa se indica que “pueden realizarse en los humedales todos aquellos usos racionales tradicionales que no afecten su funcionamiento y sean compatibles con las finalidades de la presente”.

En ese sentido, se establecerán reglas que indiquen las actividades que “las personas humanas o jurídicas puede o no hacer” en este tipo de ambientes. El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Provincia debe calificar a los humedales en tres áreas principales. Así, habrá áreas de Protección, de alto valor de protección, donde las actividades son absolutamente restringidas; áreas de Gestión de Recursos, donde se debe gestionar para su conservación a largo plazo; y, por ultimo, áreas de Usos Múltiples, que son sectores urbanos o rurales donde actualmente se realizan actividades económicas o industriales donde se debe administrar su conservación.

“Estos aspectos son claves en la protección y conservación de los humedales y dotan al presente proyecto de ley de la eficacia y poder sancionatorio adecuado”, afirman en los argumentos. Así, según la normativa, “el aprovechamiento de los humedales debe ser planificado considerando un uso sustentable y respetuoso de sus características ecológicas, entre las cuales no puede prescindirse de su elasticidad, así como de la conservación de los servicios ambientales que brindan”.

Al respecto, en sesión, el diputado Rafael Pereyra Pigerl manifestó que “es un hecho trascendental en la historia de Misiones y Argentina”. Mencionó que la Constitucional Nacional expresa que corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, pero después de tantos años de espera, la Nación aún no dictó normas al respecto y “la Orovincia siempre primereó en normas ambientales a Nación”, lo que se ejemplifica con esta nueva norma.

Al respecto, contó que hay diputados nacionales misioneros que también ya propusieron proyectos de presupuestos mínimos de humedales.



Salud, producción y musicoterapia

Además de la Ley de Humedales, se aprobaron otras normas en la Legislatura provincial. Una de ellas fue la implementación del Plan Integral de Salud “SI Salud”. Al respecto, el diputado Martín Cesino explicó que la iniciativa viene a consolidar el sistema de salud a partir de estrategias sanitarias de manera transversal, buscando el cuidado de la salud, con un cambio de paradigma.

Asimismo, se aprobó una ley para impulsar la producción de frutas. La diputada Anazul Centeno indicó que “se busca adaptar los sistemas de producción para obtener nuevos productos y generar redes de trabajo entre los productores”. De la misma manera, la Provincia adhirió a la Ley Nacional Nº 27.153, de ejercicio profesional de la musicoterapia.