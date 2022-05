viernes 13 de mayo de 2022 | 6:03hs.

Darío Neis, otro de los hijos del agricultor asesinado en Andresito, se refirió a la hipótesis de un robo como móvil del hecho y planteó sus dudas en torno a esta posibilidad.

Al respecto comentó: “Insisto, papá no tenía plata en su casa, era muy desconfiado. Lo que nos llama la atención es que no se llevaron cosas de valor de la casa, como el televisor de 50 pulgadas. No revolvieron nada, sabían lo que buscaban y dónde buscar”.

Por otro lado, agregó: “Papá era un hombre muy cauteloso, jamás dejaba la tranquera abierta. Muy correcto, no debía a nadie y hace un buen tiempo no traía dinero a casa, dejaba el dinero de la cosecha en el secadero”.

“No sabemos dónde está la camioneta, no sabemos por qué lo mataron o qué buscaban y lo más importante es que no sabemos si estas personas vendrán por nosotros. No sé si tenemos que cuidarnos la espalda o qué es lo que pasó. Necesito respuestas, quiero saber por qué mataron a mi papá”, sostuvo el entrevistado al hablar de los miedos que aún sobrevuelan en su familia.

“Es muy raro, a mi papá le faltaban las dos manos, dicen que pudieron haber sido animales, pero los animales primero atacan el tórax para alimentarse, es muy raro. No sé qué pensar, quizás papá se defendió o lo torturaron, no sé”, añadió el familiar,quien estuvo el día de los procedimientos de detención de su hermano acompañanado a la Policía.





Acusado del crimen de su padre declaró en audiencia indagatoria