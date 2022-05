Iguazú: solicitan arreglo de una de las calles afectada por obras de la segunda planta potabilizadora

jueves 12 de mayo de 2022 | 11:18hs.

La calle Las Valerianas ubicada en el barrio Santa Rosa de Puerto Iguazú, precisamente en la

zona de las 20 viviendas, tiene una extensión de aproximadamente 500 metros y se encuentra intransitable debido a la realización de obras que llevaron a la crecida de malezas en la calzada. Además personas ignoradas aprovechan al abandono para depositar basura, en el lugar se puede

encontrar una heladera y cocina descartadas.

“La calle ya no existe, yo tuve que pagar a un chico que me corte el pasto de la calle y que despeje un sector para poder salir de mi casa caminando” contó Fátima vecina de la zona y agregó “ese mismo pibe que me hizo el trabajo cosecho tres sandias del monte de la calle, porque hay personas que descartan su basura en las malezas”.

Según relatan los vecinos de la zona, la calle dentro de todo era transitable hasta que la empresa

constructora que ejecuto la obra de la segunda planta potabilizadora realizó la excavación para

instalar los caños de impulsión desde la planta de rebombeo hasta la planta potabilizadora.

Desde el Municipio Adán Nolasco de Obras Públicas indicó que el municipio se hizo cargo de la

reparación de la calle Las Valerianas porque la empresa que realizó las obras aun no subsanó ninguna de las calles afectadas por la obras de impulsión. Recalcó que desde el

municipio aprovecharon para hacer las obras de cordón cuneta en el sector inexistente sin

embargo por cuestiones de organización y problemas urgentes debieron posponerlas: “la

próxima semana volveremos a trabajar en la zona para poner en condiciones el sector” afirmó.

En la zona también se detectaron dos perdidas grandes de agua de la red. Desde IMAS indicaron

que durante un recorrido han detectado las perdidas y trabajaron en la reparación en los próximos

días.