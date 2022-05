Cumbre de las Américas: Alberto pidió que todos los países sean invitados

jueves 12 de mayo de 2022 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández le pidió ayer a los Estados Unidos que invite a “todos los países de América Latina” a la Cumbre de las Américas que se realizará en la ciudad de Los Angeles en junio próximo, luego de que ese país adelantara que no convocará a Cuba, Nicaragua y Venezuela a participar de esas deliberaciones.

“Tengo pensado ir (a la cumbre), pero les pido a los organizadores lo mismo que les pidió (el presidente de México, Andrés Manuel) López Obrador: que invite a todos los países de América Latina”, afirmó Fernández en una entrevista en Berlín con el canal DW en español.

De esta manera, el mandatario se sumó a los reclamos ya expresados por López Obrador y el presidente de Bolivia, Luis Arce, quienes dijeron que no asistirán a la Cumbre de las Américas si Estados Unidos “persiste” en su intención de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Esta semana, antes de iniciar la gira por España, Alemania y Francia junto al presidente, el canciller Santiago Cafiero envió una nota formal a los Estados Unidos para pedir que sea “una cumbre sin exclusiones”.

“Exhortamos a los organizadores a que convoquen a todos. Este tema ya se planteó antes de la organización de la cumbre, cuando se convocaran los grupos de trabajo. Uno supone que a una cumbre tienen que ir todos los países”, explicó Cafiero en diálogo con la prensa que cubre la gira del presidente por Europa.

Días atrás, desde la cuenta de Twitter de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se encuentra bajo la presidencia pro témpore de la Argentina, se llamó a superar las “divisiones ideológicas” y se exhortó a “evitar exclusiones que impidan que todas las voces del hemisferio dialoguen y sean escuchadas” en el marco de la próxima cumbre.

En un hilo de tuits, la Celac señaló que “las graves consecuencias que la pandemia ha dejado en la región demuestran que el diálogo y la cooperación son herramientas claves para el bienestar de nuestros pueblos”.

En ese marco, se consideró “indispensable que superemos las divisiones ideológicas y nos enfoquemos en la búsqueda de coincidencias”.

“La 9ª Cumbre de las Américas representa una gran oportunidad para construir un espacio de encuentro en el que participen todos los países del hemisferio de modo abierto e inclusivo, bajo el objetivo unificador de concertar acciones conjuntas”, continuó la publicación sobre la cumbre que se desarrollará entre el 6 y el 10 de junio en Los Ángeles.

“Como Presidencia Pro Témpore de la Celac, exhortamos a los organizadores de la Cumbre a evitar exclusiones que impidan que todas las voces del hemisferio dialoguen y sean escuchadas. Unidos somos más fuertes”, concluyó la publicación.

“Mi gran enemigo es Macri”

Por otra parte, el presidente sostuvo que su “gran adversario” y su “gran enemigo” es el ex mandatario Mauricio Macri y afirmó que su objetivo es “lograr que nunca más el neoliberalismo gobierne la Argentina”.

“Mi gran adversario y mi gran enemigo es Macri. Tengo un solo objetivo que lograr y es que nunca más el neoliberalismo gobierne a la Argentina, y eso fue Macri”, dijo el presidente en la entrevista.

El presidente fue consultado por encuestas según las cuales el electorado sostiene que preferiría a los ex mandatarios Macri y Cristina Fernández de Kirchner como candidatos.

“Usted habló de reelección, ¿de dónde van a sacar los votos entonces?”, le preguntó la periodista Jenny Pérez.

“Los votos van a salir de Argentina, pero mi problema no es mi reelección sino ver cómo sacamos a la Argentina de ese lugar”, respondió el mandatario y agregó: “Confiaría un poquito menos en las encuestas que están muy manipuladas”.

“Yo no he decepcionado a parte de mi electorado, no pienso semejante cosa, eso dicen algunos”, sostuvo Fernández y consideró que “la pandemia afectó mucho a la población argentina; el mundo fue una víctima de la pandemia y la causa no es del gobierno sino de la pandemia”.

Debates internos

El Frente de Todos (FdT) atraviesa un momento interno de “debate público” pero no de “tensión”, ya que “no hay dos modelos distintos” de país entre las opiniones de las distintas vertientes que integran la coalición gobernante.

Esa es la evaluación sobre la situación actual del FdT de la reducida comitiva que acompaña esta semana al presidente Alberto Fernández en su gira por España, Alemania y Francia durante la cual el mandatario quiere escuchar de primera mano de los líderes europeos el impacto que está teniendo la guerra en Ucrania.

Las diferencias dentro del FdT son tema de conversación en los vuelos que llevan a la comitiva de un país a otro, en las charlas en off con los periodistas que cubren la gira y el pasado martes salió a la luz con las declaraciones que Fernández formuló a la prensa española.

De hecho, ayer había cierto malestar entre la comitiva en relación al despliegue en los medios argentinos de esas declaraciones, que taparon en parte la agenda internacional que se inició el martes con reuniones con el presidente español Pedro Sánchez y el rey Felipe VI.

En las entrevistas que dio el martes al diario El País y a Televisión Española, Fernández habló extensamente de las diferencias que existen dentro del FdT, pero buscó aclarar que su “pelea” política es con el ex presidente Mauricio Macri y no con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Se está en medio de un debate. Cada uno dice lo que piensa. Pero no es un problema de tensión sino de fijar posiciones”, dicen cerca de Alberto Fernández.

Desde el Poder Ejecutivo destacan, por ejemplo, que en el último discurso que brindó la vicepresidenta en Chaco no dijo “una sola palabra” sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y lo consideran “un tema terminado” entre las diferencias.



La gira continúa hoy en Francia

El presidente Alberto Fernández viajará hoy a París para entrevistarse mañana con su par de Francia, Emmanuel Macron, en el marco de la gira por Europa que lo llevó a España y Alemania. El avión de Aerolíneas Argentinas, que traslada al presidente y su comitiva, partirá hoy a la mañana desde Berlín hacia París para encarar la última etapa de la gira europea. El mandatario tiene previsto brindar entrevistas con medios franceses como Le Monde, La Sorbone y TVFrance, como ya lo hizo en Madrid y Berlín. En tanto, el encuentro bilateral con Macron está programado para el viernes, tras lo cual el presidente emprenderá el regreso para la Argentina.



Alimentos y energía para Europa

En su segunda escala por Europa, el presidente Alberto Fernández mantuvo ayer en Berlín su primer encuentro bilateral con el canciller alemán Olaf Scholz, quien definió a la Argentina como “un socio fiable”, en tanto que el mandatario argentino pidió “encontrar una respuesta y un camino de salida” a la guerra en Ucrania y ofreció las oportunidades argentinas para proveer alimentos y energía. En el encuentro, que se desarrolló en la sede del gobierno alemán en Berlín, donde arribó minutos antes del encuentro proveniente de Madrid, ambos mandatarios coincidieron en que las consecuencias de la guerra impactan en una suba de los precios internacionales de los alimentos y la energía que repercuten en todo el mundo. Durante la reunión, hubo agradecimientos de Fernández por el apoyo alemán en el acuerdo con el FMI y el mandatario le exhibió al canciller socialdemócrata las cifras de la recuperación económica del país.