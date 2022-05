“Cuando él entró, estaba seguro que estaba sacando la vida a una mamá”

jueves 12 de mayo de 2022 | 6:03hs.

“Justicia por Patricia Mereles” rezaba el cartel que Ángela Beatriz Mereles sostuvo durante toda la tercera jornada por el asesinato de su hermana, ocurrido a principios de agosto de 2020 en el barrio Las Leñas, de Iguazú.

Rodeada por familiares que también exhibieron misivas similares a la suya, la mujer dialogó con este medio una vez culminada la audiencia en donde expresó sus sensaciones por lo sucedido y el malestar que tiene por no haber tenido la posibilidad de declarar como testigo en el caso.

“Estamos viviendo todo esto un poco decepcionados porque ninguno de nosotros recibió en Iguazú una citación para venir a declarar, nos enteramos ya el último día cuando no podíamos hacer más nada”, comentó la mujer, quien a su vez se mostró enojada porque “escuchamos cosas que no tienen nada que ver y no podemos abrir la boca, no nos podemos defender, tenemos que escuchar cosas que no son justas”.

“Está la parte de que él (el imputado) es joven y que va perder años en la cárcel, pero cinco hermanitos están creciendo sin una madre ¿Nadie ve eso? Cuando él entró con un arma, estaba seguro que estaba sacando la vida a una mamá, él le conocía a ella, conocía a mi sobrinito. Hay cosas muy injustas y nosotros pedimos Justicia”, remarcó la entrevistada.

Sobre lo ocurrido con su hermana Ángela sostuvo que días antes del hecho su familiar le comentó que Da Silva se había sobrepasado con ella. Aunque dijo que desconoce más detalles sobre esa supuesta situación.

“Mi hermana siempre decía lo que pasaba y un jueves me comentó que Yoni se pasó con ella. ‘Le empujé nomas’, dijo, pero no supe más nada porque después ya la mató, no me dio tiempo de averiguar más qué pasó. Si ella le llegó a comentar algo a su papá Mario, no sabemos de qué se trata eso. Lo que sí sabemos es que él le quitó la vida a una persona que estaba sentada, en ningún momento ella le pegó. No le dio tiempo a que mi hermana se levante”, cerró la mujer.





