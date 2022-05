Pionera en scoring, Misiones mantiene su actual sistema

jueves 12 de mayo de 2022 | 6:05hs.

El nuevo sistema de scoring nacional entró en vigencia en todo el país a partir de la publicación en el Boletín Oficial y las provincias tienen 60 días para adherir. No obstante, para Misiones, esto no es nada nuevo, pues la provincia fue pionera en el método de quita de puntos que ya se viene utilizando desde el año 2010.

El sistema otorga una base de 20 puntos a cada conductor. A medida que éste cometa infracciones, el sistema le descontará puntos hasta alcanzar la inhabilitación.

La primera suspensión para conducir, producida ante la acumulación o reiteración de infracciones, será de 60 días. Esto irá aumentando si se reitera la acumulación.

Para poder recuperar puntos, la norma publicada el último 6 de mayo (Decreto 242/2022) indica que los particulares podrán asistir cada dos años a un curso de seguridad vial que brinda hasta un máximo de 4 puntos. En los casos de licencias profesionales esta alternativa estará habilitada con una periodicidad de un año.

En tanto, la medida determina la quita de puntos de acuerdo a la infracción. En ese caso, se indica que directamente se descontarán los 20 puntos si se conduce estando inhabilitado o con la habilitación suspendida o bien, si se organiza o participa en picadas en la vía pública.

Asimismo, se descontarán 10 puntos si se maneja con impedimentos físicos o psíquicos, bajo los efectos del alcohol, estupefacientes o medicamentos; como también si se traspasan los límites de velocidad en más del 30%.

En tanto, se descontarán 5 puntos a los que no respeten límites de velocidad (pero sin traspasar el 30%), a quienes no respeten semáforos, motociclistas que no usen casco o conductores en general que circulen con la licencia vencida.

En tanto, se sacarán 4 puntos a quienes circulen sin cinturón de seguridad o sin la revisión técnica obligatoria.

Cabe destacar que según el decreto reglamentario 437/2011, que rige en Misiones, cuando hay concurso de faltas, el máximo de la sumatoria para la quita es de 15 puntos. Esto no se estipula en la nueva normativa que fue publicada hace días, por lo que según los especialistas, habrá que analizar en los próximos días esta cuestión puntual.

En Misiones

En Misiones, el sistema de quita de puntos ya se viene implementando. Al respecto se refirió Eduardo Omar Puppio, titular de Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito (Repat) quien remarcó que “desde el año 2010 se está implementando la utilización de scoring”.

“En Misiones coexisten dos tipos de licencias con diferente emisión. Hay municipios que otorgan licencia de conducir con el sistema de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, o sea que se loguean al servidor de Buenos Aires y emiten la Licencia Nacional de Conducir. El resto de los municipios hacen lo propio con la licencia que es mal llamada licencia provincial, pero en realidad tiene alcance Mercosur y el sistema se lo otorga el Repat”, aclaró en comunicación con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

En ese sentido, especificó que “el scoring está vigente para todas las licencias porque en realidad va ligado al número de documento de la persona, es unipersonal la quita de puntos”.

Por eso, el funcionario recalcó que en Misiones “no cambia en nada”, porque fue pionera en la implementación de esta metodología. Según explicó, en el año 2010 se implementó y en el 2011 se crea el decreto reglamentario (Decreto Reglamentario 437/ 11) en vistas de las leyes 24.449 y Nº 26.363 y sus modificatorias, que dispone los valores que deben utilizar los juzgados.

Y agregó que allí se indica cuántos puntos se debe sacar y cuántas unidades fijas es la multa por la infracción producida, teniendo en cuenta que “cada realidad territorial, cada provincia, tiene su criterio respecto al valor de combustible”. Las unidades fijas se multiplican por el valor del precio litro de combustible, puntualmente el premium de YPF.

Puppio, además, recordó que cada conductor arranca con 20 puntos y a medida que se cometen infracciones se va descontando. “Por ejemplo, le descuentan seis puntos por una infracción y va a quedar con 14 puntos.

Si esa persona al cabo de dos años no hizo ninguna infracción, no fue reincidente, puede recuperar los 20 puntos automáticamente”, dijo.

Por el contrario, si la persona llega a los 0 puntos por la acumulación, se queda sin licencia. “La primera vez quedará inhabilitado para conducir todo tipo de vehículos por 60 días corridos. A partir de allí esa persona recupera su licencia y sus 20 puntos”, detalló.

En tanto, si nuevamente queda en 0 puntos por segunda vez, ya se duplica la suspensión. En ese caso, se quedaría por 120 días sin licencia de conducir. “Así se va endureciendo cada vez más la pena, se va agravando”, dijo.

Menores y fuera de la provincia

En el caso de que se hallen menores de edad conduciendo vehículos sin licencia, también se aplica una forma específica de accionar.

“Si tienen una infracción, se pide un responsable o tutor que avalará y asumirá la responsabilidad de la sanción. Sin embargo, el joven tendrá un antecedente, es decir que a la hora de obtener la licencia ya tendrá el antecedente”, se explicó.

Sobre la situación con el resto del país, Puppio ratificó que “en Misiones no cambia nada, lo único es que ahora vamos a tener la información de los scoring de todas las provincias del país que antes no se veía reflejado. Un misionero puede cometer una infracción fuera de la provincia y va a impactar a través del sistema de scoring, lo que antes no ocurría”, determinó.



Últimos datos del Renap sobre tránsito

Entre los últimos datos suministrados por el Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito (Repat) se indicó días atrás que se cerró el mes de abril de 2022 con la carga de 901 sentencias.

En ese sentido, son 19 los infractores que perdieron la totalidad de los puntos del scoring y se encuentran en este momento con la licencia suspendida.

Mientras que, al mismo tiempo, hay 43 infractores que presentan inhabilitación especial para conducir en ocasión de siniestros viales.

En tanto. 20.541 licencias se encuentran retenidas en todo el territorio provincial.