Covid: en medio del temor a una nueva ola, instan a aplicarse la cuarta dosis

jueves 12 de mayo de 2022 | 6:07hs.

Toma fuerza la idea de que una nueva ola de coronavirus se avecina dada la irrupción de nuevas variantes de Ómicron. Puntualmente, en Ciudad de Buenos Aires y Chaco estudios recientes detectaron linajes emergentes de atención mundial. Sumado al dato de que los casos de Covid-19 crecieron 54% en la última semana en la Argentina, según la información del Ministerio de Salud de Nación difundida el lunes.

En ese escenario, los expertos hacen hincapié en la importancia de la vacunación y sobre todo, en este momento, en las dosis de refuerzo.

“La vacuna evita las internaciones, las muertes de los pacientes de riesgo” sostuvo en diálogo con El Territorio Liliana Arce, jefa de Infectología del Hospital de Pediatría Fernando Barreyro.

“Si me hice una tercera dosis pero pasaron cuatro meses, me tengo que hacer una cuarta dosis y hay que tratar de cumplir con eso y con el barbijo. Todo el mundo aflojó, pero es una herramienta que en los lugares cerrados no deben dejar de tener”, aseveró la especialista instando a la comunidad a vacunarse. La pandemia no terminó.

En Misiones, la aplicación de la cuarta dosis está liberada para toda la población adolescente, joven y adulta, indistintamente de si tienen o no comorbilidades. En tanto, todavía no corresponde refuerzo para los niños.

“La población de 12 años y más ya pueden recibir refuerzo pero para la población de 3 a 11 años, no va refuerzo. Sólo esquema primario (primera y segunda dosis) y para inmunocomprometidos, la adicional (tercera dosis). Que no es refuerzo”, detalló Roberto Lima, jefe de Inmunización de la cartera sanitaria local.

“En realidad el lineamiento sugiere trabajar los esquemas primarios (1-2-adicional) y refuerzos. Según la situación de la persona vacunada va a ser el primer refuerzo o segundo (el segundo refuerzo representaría para algunos el quinto pinchazo). También determina el tiempo, los 120 días de la última aplicación”, explicó Lima.

Según el reporte de inmunizaciones registradas contra el Covid-19 que lleva adelante Salud Pública, ya se aplicaron 124.714 cuartas dosis en Misiones, de las cuales 70.918 personas tienen entre 18 y 59 años con factores de riesgo.

La estadística corresponde al 9 de mayo, y se desprenden además otros datos no menos importantes, como el hecho de que todavía hay 163.659 misioneros que tienen esquema incompleto de vacunación. Es decir, hay 966.669 personas con primera dosis de las cuales 803.010 tienen segunda dosis.

El total de dosis aplicadas alcanza a 2.124.741 desde el inicio de la campaña de vacunación en diciembre del año 2020.

A diferencia de la etapa inicial de la inmunización contra el Covid, cuando había vacunatorios específicos como el Centro Multicultural en la Costanera o el Imefir, en la actualidad las vacunas son a demanda en los Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps) y hospitales. La persona debe asistir con DNI y libreta de vacunación.

Dosis de refuerzo

El 28 de marzo, el Ministerio de Salud Pública de Misiones anunció que la aplicación de la cuarta dosis para combatir el coronavirus es para todas las personas que hayan transcurrido 120 días (cuatro meses) de su última vacuna, siendo la prioridad quienes tengan comorbilidades, trabajadores de la salud, educación o seguridad y personas que viajen al exterior, acreditando debidamente tal situación.

Se hizo hincapié en que Misiones posee el stock suficiente para vacunar con la cuarta dosis a esas personas que cumplieron cuatro o cinco meses de su última aplicación, ya sea con Pfizer, Moderna o AstraZeneca -para combinar con Sputnik V- o Sinopharm para aquellos con esquema completo del laboratorio chino.

Por otro lado, el 18 de abril comenzó la aplicación del segundo refuerzo de vacunación contra el Covid-19, que es para el grupo conformado por el personal de salud, personas de 50 años o más y personas de 12 años o más con inmunocompromiso.

“Necesitamos sí o sí que hayan transcurrido 120 días, cuatro meses, de la inoculación del primer refuerzo”, insistió Lima cuando se oficializó la implementación del segundo refuerzo.

Escenario en Misiones

En el último parte epidemiológico, del viernes 6 de mayo, Misiones cumplió seis semanas sin registro oficial de muertes por Covid. Asimismo, reflejó que en una última semana se notificaron seis contagios, que corresponden a Posadas (3), Eldorado (1), Garupá (1) y Colonia Aurora (1).

Además, son 63 los pacientes con el virus activo, de los cuales tres están internados en centros de salud. En tanto, ya acumulan 83.979 casos positivos, 930 fallecidos desde el inicio de la pandemia.

Nuevas variantes en Caba y Chaco

El informe de Proyecto Pais arrojó que se detectaron

“tres casos de dos linajes emergentes de Ómicron de reciente atención mundial por su asociación con aumento de casos y evasión inmune, uno perteneciente al linaje BA.4 y dos al BA.2.12.1”.

El documento señaló que “el caso de BA.4 constituye la primera detección en América del Sur y corresponde a un individuo de la Ciudad de Buenos Aires, sin nexo conocido con viajes internacionales”.

En relación a los dos casos de BA.2.12.1 se trata de los primeros reportes en Argentina y corresponden a

un individuo de la Ciudad de Buenos y uno de la provincia de Chaco, este último con nexo epidemiológico con un viajero a México.

“Los tres descriptos constituyen casos esporádicos hasta el momento, sin embargo, hay que seguir su evolución en el tiempo para analizar si estos linajes tendrán relevancia en nuestro país”, señaló el informe.



En cifras

163.659

Los misioneros con esquema incompleto de vacunación. Es decir, hay 966.669 personas con primera dosis de las cuales sólo 803.010 tienen segunda dosis.





