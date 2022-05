Mica, Luca y Cubero ya disfrutan de estar en casa

jueves 12 de mayo de 2022 | 6:00hs.

Mica Viciconte y Luca Cubero recibieron el alta ayer y se fueron, por primera vez con Fabián Cubero los tres a su casa. La pareja y su primer hijo en común salieron de la clínica Suizo Argentina y partieron a su hogar.

Según se puede observar en las fotos Mica bajó al estacionamiento con su bebé en brazos y luego lo puso en el huevito en el asiento trasero de su auto, ella también se sentó atrás para poder estar ceca de él mientras que el ex futbolista manejara hasta su hogar.

Luca nació el viernes 6 de mayo a las 23.30 y fue su mamá quien lo anunció en sus redes el sábado por la mañana: “No tenemos palabras para decir lo que sentimos. Te amamos @lucacubero y gracias a todos por sus mensajitos”. Luego Poroto agregó las primeras fotos del pequeño, en brazos de la ex Combate.

El pequeño es el primer hijo de Mica y el cuarto de Cubero, quien ya tiene a Indiana, Allegra y Sienna de su matrimonio con Nicole Neumann. Sus tres medias hermanas ya lo conocieron en la tarde del martes, ya que durante el fin de semana estuvieron con su mamá acompañando a Manu Urcera en Santiago del Estero.

La segunda de las chicas usó sus redes sociales para compartir varias fotos del encuentro con el bebé junto con la inscripción “Te amo hermanito”.

Para retratar el encuentro Cubero y Viciconte usaron la opción de publicaciones compartidas en Instagram. “Un momento súper esperado, morí de amor con ustedes”, escribieron desde sus respectivas cuentas, en las que se encargaron de arrobar a las niñas.

Y, enmarcada en corazones, agregaron la frase “Las amo”. En la primera foto, se podía ver a Fabián, Mica, Luca, Indiana, Allegra y Sienna, todos juntos en la clínica. Y, en las siguientes, a cada una de las hijas de Poroto y Nicole cargando en brazos al bebito.

Fue justamente una de esas fotos la que eligió la jurado de Los 8 escalones del millón para darle “Me gusta”, dejando por un momento a un lado las diferencias con el padre de su hija. En otra de las postales de la flamante familia fue Geraldine Neumann quien dejó un mensaje: “Tiene a las mejores hermanas del mundo”.

“Re disfruté el embarazo, agradecí haber trabajado, aparte me queda como recuerdo. Creo que también se puede mostrar otro tipo de mensaje, porque a veces uno dice que la embarazada no puede hacer nada. Por supuesto que hay embarazos con más riesgo y, obviamente, el médico te tiene que habilitar. Pero en mi caso es un embarazo dentro de todo saludable, entonces me permitía trabajar y está bueno mostrar que uno puede seguir haciendo las cosas. Sino se te hace eterno...nueve meses encerrada en una casa”, había reflexionado Mica tras coronarse campeona de la última edición de Masterchef.

En la misma charla también anticipó cómo se proyecta como madre: “En mi vida en general, soy de poner muchos límites, pero todos me dicen: ‘Cuando tengas tu hijo vas a ceder en todo´. La verdad no sé cómo voy a ser, creo que a veces los límites están buenos pero no me imagino; quizás me encuentro en un mundo que digo todo que sí, así que por las dudas no digo nada”.

Sobre el rol de padre de Cubero, sumó: “A Fabián como papá ya lo vivo, lo conozco bastante porque lo veo con sus hijas. No puedo decir nada malo, es un padre presente, que está, es bastante permisivo te diría, por eso yo no quiero ser tan permisiva, pero tampoco quiero quedar como Cruela de Vil al lado de él. Voy a tener que buscar un intermedio”.