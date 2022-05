Los alimentos subieron 60% en un año en Misiones

miércoles 11 de mayo de 2022 | 8:09hs.

El Instituto de Investigación social, Económica y Política Ciudadana (Isepci) difundió en Misiones que según los datos del índice Barrial de Precios de abril, los alimentos subieron 60,08% en un año.

Así en el mes de abril, los datos del Índice Barrial de Precios de Isepci, determinaron que la Canasta Básica Alimentaria en la Provincia de Misiones, costó $43.092,89, es decir, que una familia misionera (tipo de 4 integrantes) necesitó este monto solamente para alimentarse y no caer bajo la línea de indigencia.

El mismo estudio también indicó que la línea de pobreza en la provincia estuvo en $96.959, monto que representa alimentación y otros gastos, entre los que se encuentran: salud, educación, servicios, transporte, entre otros.

“Si analizamos con más profundidad, vemos que en estos primeros cuatro meses del año, los alimentos aumentaron un 25,15%, representando un duro golpe al bolsillo al día a día de las familias misioneras”, comentaron desde el Isepci.

Además se indicó: “Si pensamos en los aumentos de los alimentos por rubros, se observó que los productos del rubro almacén aumentaron un +9,71% entre marzo y abril, los del rubro verdulería +0,47%, y carnicería +6,15%, entre los mismos meses”.

Límites muy difíciles de superar

Desde el organismo que realizó la medición explicaron el impacto de los datos sobre los ajustes que debe realizar la población ante los aumentos de precio.

“En primer lugar, el golpe más significativo se presenta entre los aumentos de los alimentos y los salarios. Es cierto que gran parte de la población misionera no alcanza este monto (el que pasa la línea de la pobreza), por ejemplo, los salarios docentes y los jubilados con jubilaciones mínimas (sólo para nombrar algunos sectores), pero también miles y miles de trabajadores informales que no superan, en algunos casos, con más de dos puestos de trabajo, la línea de indigencia”, comentaron.

Sin paliativos

Añadieron que no se observan paliativos que permitan hacer menguar el impacto de las subas.

“En segundo lugar, la inflación no parece tener freno, las políticas del Estado nacional no tienen efecto (al parecer) para frenar la inflación y además todo indica que no hay recuperación de salarios y tampoco generación de empleo genuino. De esta manera, no cesa el deterioro permanente del poder adquisitivo de los sectores de menores ingresos y la suba de los alimentos en los barrios es cada vez más feroz”.