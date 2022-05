Creen que jugaba a la ruleta rusa el joven que se mató

miércoles 11 de mayo de 2022 | 3:30hs.

En un confuso episodio ocurrido el domingo por la noche, un joven recibió un impacto de bala en la cabeza que le costó la vida. Se trata de Jonatan Aldo Melo (23), quien falleció un día después en el Hospital Madariaga a causa de la herida efectuada en una casa ubicada en el barrio Miguel Lanús de Posadas.

En el marco de las investigaciones para esclarecer el hecho, que inicialmente fue caratulado como suicidio pero luego giró sobre un presunto suicidio inducido, el domingo detuvieron a tres personas, Rocío Z. (24), Mónica V. (37) y Alejandro G. (27).

Por otro lado, en las últimas horas del lunes apresaron a otros dos hombres, uno de 61 años y a Alejandro S. de 28. Todas las personas detenidas fueron ubicadas en el lugar donde ocurrió el disparo.

Según se pudo reconstruir hasta el momento, aquella noche hubo una reunión en la casa de Alejandro S. (28), alias Sabalón, ubicada en inmediaciones de la calle Capitán Krause y Malvinas Argentinas del mencionado barrio.

Allí se encontraba el dueño de casa y cuatro hombres, entre ellos la víctima, identificada por los vecinos como Jony. Además, una mujer estaba durmiendo y otra más estaba junto a su hija menor observando la situación.

Momentos antes del episodio mortal, los hombres tomaban cervezas cuando Sabalón trajo un revólver al cual le cargó un sólo proyectil para jugar a la “ruleta rusa”, un juego de azar que consiste en que un jugador coloque una o más balas dentro del tambor del revólver, gire el cilindro, coloque el cañón en su sien y presione el gatillo.

Fue Jonatan quien se paró en su lugar, gatilló y el disparo se ejecutó. En el momento de la explosión que dejó lesionado al joven, todos salieron a correr pero luego volvieron al lugar menos Sabalón, según lo reconstruido por las fuentes ligadas a la investigación.

Tras el incidente, los efectivos de la Policía de Misiones fueron solicitados en el lugar. Luego de la recepción de las declaraciones de testigos, el magistrado del Juzgado de Instrucción Siete, Miguel Mattos, ordenó la detención de quienes se encontraban en ese momento con Jonatan.

Los allanamientos se realizaron en el barrio de Fátima donde detuvieron a tres implicados que quedaron a disposición del juez que entiende la causa. Por su parte, según fuentes policiales, el personal de la Policía Científica secuestró un revólver calibre 22 marca Bagual con vainas servidas.

En la jornada del lunes, efectivos policiales continuaron las pesquisas y detuvieron al hombre de 61 años en su domicilio el barrio de Fátima mientras que el más joven, el dueño de la casa y presunto instigador del juego, se presentó por su propia voluntad en la seccional Décimo Cuarta de la UR-X.

Ayer las autoridades del Juzgado de Instrucción Siete, a cargo del juez Miguel Mattos, esperaban los informes de la autopsia practicada al joven. Los implicados continuarán detenidos por lo menos hasta que se concrete la audiencia indagatoria, que será entre hoy o mañana.

“Sabés quién es el culpable”

El Territorio se acercó a las inmediaciones de la calle Malvinas Argentinas y Krause para hablar con vecinos y allegados con el fin de recibir sus versiones de los hechos.

Allí, familiares de Jonatan aseguraron que la justicia llegará para su familiar y para todo el barrio cuando la responsabilidad recaiga sobre el dueño del arma que, además, según los vecinos, es quien trajo las armas y las drogas al barrio.

“No puede ser que mucha gente sepa que se vende droga ahí y que la Policía no le hace nada. El tipo (por Sabalón) tiene que hacerse cargo por el arma y por la droga”, aseveró un allegado del joven fallecido.

Preguntó: “¿La droga que incautaron por qué no salió en los diarios? Estoy indignado por ese motivo, no dijeron que encontraron droga. El tipo estaba suelto hasta ayer (por el lunes)”.

En esa línea, otro vecino comentó que “Martín, el que le trae el faso a Alejandro, vino ayer con armas a ver el terreno, cae pesado donde hay gurisada. Por miedo nadie quiere denunciar”.

Una vecina, que prefirió mantener su anonimato por miedo a las represalias, comentó a este matutino “nosotros estamos acá nomás, lo único que sabemos es que nuestros chicos están sentados en el muro ahí. Qué tal si viene alguien, para y pega unos tiros y le mata a nuestros hijos. Qué tal si vienen y matan a otro inocente sin saber nada. A ese chico que le mataron no tiene nada que ver”.

Durante la conversación, otra persona que prefirió no identificarse aseguró “ya sabés quién es el culpable, es Sabalón que vino a esa casa a vivir allá atrás y ahí empezaron los problemas. Te voy a decir la verdad, desde que vino empezó esto, a toda la gurisadita le daba el arma”.

En cuanto a lo sucedido el domingo, los allegados a Jonatan y algunos vecinos que se acercaron afirmaron que no saben qué pasó esa noche dentro de la casa de Alejandro S., alias Sabalón, ya que no estuvieron allí. Aseguran que el arma que los uniformados hallaron no era la que le causó la muerte a Melo, aunque eso lo confirmarán las pericias.

En contrapunto, fuentes del caso indicaron que efectivamente es el arma que causó la muerte.

En cuanto al hecho, sólo vieron el momento que le sacaron al joven herido y dejaron cerca de un contenedor de basuras hasta que lo pudieron trasladar al hospital.