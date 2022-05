Actualizaron hasta fin de mes el valor del Ahora Pan a $220

miércoles 11 de mayo de 2022 | 6:04hs.

El Centro de Industriales Panaderos de Misiones y el Ministerio de Hacienda de la provincia acordaron mantener hasta fin de mes la oferta de un valor de 220 pesos por kilo de pan. La prolongación del acuerdo del plan permite ofrecer un kilo del pan francés o similar a un valor más económico . Desde el sector industrial recordaron que los insumos y costos de su actividad estuvieron en constante alza, pero pese a ello acordaron mantener la promoción que es importante para la difusión del producto artesanal que realizan.

Señalaron que si los insumos se estabilizan o en algunos casos bajan de precio, el programa con el precio actual podría llegar a prolongarse por más tiempo.

Ayer el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, precisó a través de su cuenta de Facebook que el nuevo precio vigente del Ahora Pan estará vigente hasta el 31 de mayo.

También destacó que el monto sigue estando por debajo de lo que se comercializa en panaderías no adheridas al programa o de los valores en otras provincias donde el precio del pan ronda los 300 pesos por kilo.

“Esta actualización responde a una coyuntura económica marcada por un importante aumento en los valores de la materia prima a nivel internacional y al aumento general de los precios en el país por la inflación. Como en cada mesa de trabajo que compartimos, quiero destacar la vocación de diálogo y el compromiso de los panaderos misioneros para sostener la continuidad del Ahora Pan, un programa que permite acercar un producto esencial a un precio accesible para las familias y, al mismo tiempo, reconoce el esfuerzo de los comercios participantes a través de bonificaciones de hasta un 50% en las facturas de energía eléctrica”, explicó.

Insumos que siguen subiendo

Por parte de los panaderos, se confirmó la continuidad del programa y se explicó que los aumentos variados que enfrentan por su materia prima e insumos les hacen muy difícil sostener un valor estable para los panificados. “No estamos viendo faltantes de harina u otros insumos pero siguen subiendo de precios. La margarina, la grasa, los lácteos, el gas ni hablemos, todo sube. Las materias primas en general no paran de subir. Con el precio de la harina todavía no hay algo cierto, hay molinos que están de acuerdo con el fideicomiso que se busca establecer y otros no. Va a ser muy difícil estabilizar precios”, comentó Omar Acosta, vicepresidente del Centro de Industriales Panaderos de Misiones.

Apuntó en tanto que con el Ahora Pan “se ha hecho un esfuerzo muy importante por mantener un precio razonable, veremos qué pasa a fin de mes, si baja la harina se podrá mantener sino veremos qué hacemos”, razonó el empresario.

En diálogo con El Territorio, explicó que al principio del programa eran 150 panaderías asociadas que ofrecieron el programa provincial. Pero luego algunas fueron abandonando las ofertas porque era cada vez más difícil mantener los valores del producto más económico.

Destacó finalmente que por estos días las panaderías están con más pedidos por la continuidad de días frescos que favorecieron ventas. “Cuando llega el frío salen más las facturas o chipitas, todo lo que sea para acompañar el mate. Somos una actividad muy cíclica si el clima acompaña hay más pedidos, si no cuesta mucho vender”.