Advierten falta de insumos en la Ceel por recurrentes robos

miércoles 11 de mayo de 2022 | 6:04hs.

El ingeniero Fabián Gauler, responsable del área de energía de la Cooperativa Eléctrica de Eldorado Limitada (Ceel), mostró preocupación por el stock de transformadores que posee la entidad, tras conocerse en los últimos días el robo de dos ejemplares. Los delitos sucedidos se suman a tres hechos similares que se dieron en los últimos meses. En ésta oportunidad, los transformadores suministraban energía a los barrios Independencia y 25 de Mayo del km. 6

“La situación se viene dando en todas las cooperativas y es preocupante”, manifestó Gauler. Se señaló además que en realidad lo que buscan es el cobre que contienen los transformadores. “La situación comenzó a darse el año pasado, donde en un principio se robaban los cables de acometida a los domicilios, de allí se pasó a las puestas a tierra de las subestaciones transformadoras, y ahora vemos que roban el cobre de los propios transformadores, donde los tiran al piso y allí producen su desguace para extraer el cobre”, remarcó.

El costo para la Ceel es alto y para extraer el cobre y manipular los transformadores se requiere de algunos conocimientos técnicos. “Los robos anteriores tuvieron un costo aproximado a los 120 mil pesos, y para poder desguazarlos es necesario tener algunos conocimientos. Un transformador tiene tensión de los dos lados. De un lado alta tensión, y baja del otro, a la salida, pero de los dos lados pueden resultar mortales”, explicó Gauler. Los robos se suceden, en general, en zonas poco pobladas o con poco tránsito y los delitos están vinculados al precio internacional que tiene el cobre, lo que permite una rentabilidad importante para quienes cometen este tipo de actos.

“La situación se nos está complicando, ya que nos estamos quedando sin reserva de transformadores porque hay que reponerlos. Si los robos continúan se complicará aún más. Estamos conversando, junto con las otras cooperativas de la provincia y Emsa, para ver que se puede hacer. Nosotros no podemos frenar este tipo de delitos y necesitamos que las fuerzas de seguridad actúen”, enfatizó.

Sobre el destino del cobre robado, expresó: “Lo que puedo decir es una deducción porque no conozco de forma fehaciente. Pero me imagino que después el cobre es vendido a las chatarrerías. Y ahí hay un problema porque casi no existen regulaciones sobre eso”.

Más allá del robo del cobre, otro de los problemas son los hurtos de cables, que se suceden casi a diario. “Nosotros casi todos los días salimos a reponer cables por los robos. Incluso tuvimos faltante, y los empezamos a suplantar a los robados por aluminio”, contó.