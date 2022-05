Destacan políticas orientadas a los jóvenes

miércoles 11 de mayo de 2022 | 6:04hs.

El secretario de la unidad ejecutora Norte Grande para la Equidad Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Gabriel Yedlin, recorrió ayer las instalaciones de la Cámara de Representantes provincial.

El funcionario nacional fue recibido por el presidente del bloque de diputados renovadores, Martín Cesino; y la secretaria legislativa del Centro del Conocimiento Parlamentario, Patricia López, entre otros funcionarios provinciales.

Yedlin relató que estuvo recorriendo Misiones y vio “cosas que son muy buenas”. Citó como ejemplos “el trabajo hacia los jóvenes de manera muy articulada, capacitaciones y leyes al interior de la provincia” –refiriéndose al Embajador Legislativo Misionero.

“En el Parque Industrial también lo he visto, donde capacitan a jóvenes en programación; en la Escuela de Robótica, donde capacitan en programación y robótica a niños más pequeños; después el albergue estudiantil, donde a jóvenes en edad secundaria, que son del interior, le brindan residencia gratuita, además de los pasajes para ir y volver a sus casas, y el comedor estudiantil que tienen, para que puedan estudiar”, agregó.“Con cada ministro que he charlado, con el gobernador y con los legisladores, a donde he ido me han hablado de lo joven que es Misiones, donde la mitad de la población tiene menos de 18 años, y cómo están generando políticas para los jóvenes”, resaltó.

Por su parte, el presidente del Bloque de Diputados Renovadores, Martín Cesino, comentó que “el doctor Yedlin se quedó sorprendido con nuestra infraestructura, la tecnología y lo moderno, y con que somos 40 diputados que integramos la Cámara”.