Mariela Stumpf: “Buscamos ser realmente inclusivos”

miércoles 11 de mayo de 2022 | 6:00hs.

Con la premisa se abrir puertas a la inclusión, la docente y escritora Mariela Stumpf se encuentra en Eldorado brindando talleres de lectoescritura braille.

“Queremos ser inclusivos en todos los espacios, y en este caso específicamente con las personas no videntes”, expresó en diálogo con el Territorio sobre la propuesta que lleva adelante.

El taller fue presentado en la feria del libro del año pasado y debido a la gran demanda de interesados, debieron habilitarse dos cursos de alrededor de 20 personas cada uno.

“La respuesta que tuvimos fue muy buena. Superó las expectativas que teníamos por el número de inscriptos”, detalló.

“Del taller participan dos personas no videntes; el resto de la matrícula se completa con alumnos videntes, que tienen hijos o nietos no videntes y realizan los talleres para poder facilitarles la vida; sobre todo en el ámbito escolar ya que esos niños acuden a las escuelas comunes, donde no hay personas capacitadas en ésta área”, explicó la docentes al tiempo que resaltó que la finalidad es que sean incluidos de la mejor manera.

“La intención de los talleres es capacitar a la mayor cantidad de gente para que a su vez también puedan capacitar a otras personas”, señaló.

Respecto a la propuesta, Stumpf destacó que comenzó con la capacitación en braille en plena pandemia del 2020.

“Me encontré con que no había mucha gente capacitada y tuve la suerte de encontrarme con Vanesa Rotela (encargada desde el municipio de Eldorado de impulsar los talleres) de que me invitara a dar los talleres acá, se elevó la propuesta y de inmediato tuvo respuesta positiva”, explicó la docente resaltando que la lectoescritura braille es útil y necesaria en todas las esferas de la vida.

Ambos cursos se brindan en el Museo de la Casa del Fundador del kilómetro 1 de la ciudad. Son cuatro clases por mes, dos presenciales y dos virtuales.

El taller dura un cuatrimestre y ofrece una propuesta compleja y completa respecto a la temática; el fin es que los participantes salgan capacitados para poder desempeñarse con la lectoescritura braille al tiempo que puedan enseñar a otros a utilizar el sistema, ya que la demanda es muy alta.

“En estos talleres estamos dando lo que se conoce como Nivel uno. Dejar bien consolidado en los talleristas ese nivel que es el de lectoescritura, y después hay otros niveles que veremos cómo se podrían armar en el futuro”, adelantó Stumpf.