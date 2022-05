Convocan a Asamblea extraordinaria de Apes 2022

miércoles 11 de mayo de 2022 | 6:00hs.

Para organizar el ciclo lectivo

2022 estudiantil, se lanzó una convocatoria a asamblea extraordinaria de la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios (Apes).

La reunión está prevista para el próximo 31 de mayo, a las 18, en el Salón Oval del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología; organismo encargado de convocar a la asamblea a través de la Resolución N° 077.

La propuesta tiene por finalidad atar el detalle de los integrantes de la Comisión Directiva de la organización para el ciclo lectivo 2022 y la elección de los estudiantes que integrarían las vacantes en caso de existir.

Podrá concurrir a la Asamblea únicamente un alumno titular y un suplente; y dos padres o tutores en calidad de asesores por establecimiento educativo; debiendo presentarse las acreditaciones antes de dar inicio a la Asamblea pero no pudiendo ingresar a la . No podrán participar del encuentro aquellos que no se encuentren acreditados en debida forma y con la anticipación dispuesta.