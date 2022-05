miércoles 11 de mayo de 2022 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández reafirmó ayer que “el daño que hizo (el ex presidente Mauricio) Macri a la Argentina es incalculable” y expresó su anhelo de que “alguna vez la justicia investigue con seriedad” los “negociados” realizados por el gobierno de Cambiemos.

“Si los argentinos vieran lo que yo me encuentro día a día, nunca pensarían en volver a entregar el poder a Macri, ni a nadie que se le parezca. El daño que hizo Macri a la Argentina es incalculable”, declaró en una entrevista que concedió en Madrid al diario El País.

Consultado sobre los puntos de acuerdo con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Fernández aseguró que no le “preocupa” el debate en el seno de la coalición gobernante.

“Cristina probablemente estará más convencida de lo que ella hizo en sus tiempos de gobierno. Yo la respeto. Está bien. El debate no me preocupa, me preocupa la obstrucción al gobierno, es que a veces las voces se vuelven tan altisonantes que no dejan ver la realidad”, expresó.

El presidente fue consultado sobre la opinión de Cristina acerca de que el obierno está decepcionado a sus votantes.

“Creo que es una mirada parcial, absolutamente económica, que desatiende todo los que nos tocó pasar en el medio. Vivimos una pandemia, una tragedia que la humanidad vive muy de tanto en tanto”, respondió.





