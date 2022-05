Comenzó el censo en zonas rurales de Misiones

martes 10 de mayo de 2022 | 10:48hs.

La provincia de Misiones inició el censo en zonas rurales de difícil acceso como parte de un operativo previo al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, previsto para el próximo 18 de mayo.

La directora ejecutiva del IPEC, Silvana Labat, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 comentó: “Es increíble el operativo que comenzó ayer, hoy me acaban de informar desde la coordinación del censo que Colonia Polana ya terminó de censar a la población. Rezamos para que no llueva porque acá el cambio de clima nos puede perjudicar, hay lugares donde no podemos acceder si llueve, estamos rezando para que eso no suceda. La verdad que está superando nuestras expectativas esta salida rural”.

“Respecto al Censo Digital ha habido desde el viernes mucha gente activa y empezó a completarlo y estamos superando el 15% ya de las viviendas censadas y más de 17.000 personas en Misiones”, explicó.

Además la directora ejecutiva invitó a toda la población a que se anime a sentarse digitalmente porque te ahorra tiempo, “el 18 de mayo lo primero que te va a preguntar el censista es si ya lo hiciste y te va a pedir el código alfanumérico, que es el certificado del censo y te va a preguntar cuántas personas habitan en esa vivienda, cuántos varones y cuántas mujeres nada más, o sea, serían cinco minutos”

“El miércoles vamos a parar el país desde las 8 hasta las 18 horas para que todos nos quedemos en nuestra casa esperando al censista, entonces es muy importante saber eso. Si uno no está en la casa el censista no va a poder validar el certificado, yo lo que recomiendo, por ejemplo, a quienes sean trabajadores esenciales, lo que pueden hacer es dejar el certificado pegado en la puerta de la casa y y agregar cantidad de personas que habitan en la casa y cuántos varones y cuántas mujeres o le dejan al vecino”, detalló.

Labat enfatizó que los censistas estarán identificado y que en primer lugar será un maestro de la zona, “o sea que va a ser conocido, por otro lado van a estar identificados con unas pecheras grandes que dicen Censo de Población 2022, van a tener una credencial con su foto, su DNI y un código QR que le va a permitir a la persona que tenga dudas validar ese código en la página oficial del censo”.

“La Policía también va a estar acompañando el operativo, va a estar controlando que el feriado se cumpla, también en zonas de difícil acceso tenemos el acompañamiento de las fuerzas de seguridad nacionales”, aclaró.

La titular del IPEC detalló que se van a movilizar el 18 de mayo a 20.000 personas, "toda la estructura central 18.000 o 19.000 centistas y el resto es estructural jefes de radio, jefes de extracción y jefes de departamentos".

Además agregó que en todos los municipios están explotando los segmentos “que quiere decir que el censista va a hacer el recorrido previo y se encuentra con que hay más de 32 viviendas en el segmento que le fue asignado, entonces tenemos que abrir otro segmento y asignar otros censista, nos está pasando en todos lados”.

Este censo permitirá también conocer los movimientos migratorios que existieron por la pandemia por Covid-19, “va a ser la base para todo lo que se venga más adelante, para otras encuestas y nos sirve a todos nosotros porque en realidad la información va a estar disponible para toda la ciudadanía, en las páginas web oficiales tanto del INDEC como de los Institutos Provinciales de Estadística”.

“Quiero pedir a la ciudadanía que lo reciba bien al censista, tenemos que tener consideración que está cumpliendo una carga pública, cobra muy poquito para todo el trabajo que tiene que hacer, entonces es importante que lo atendamos cordialmente, si no lo queremos hacer pasar a la casa porque tenemos miedo, bueno, atendamoslo bien en la vereda”, finalizó.