Hogares de Virasoro: La querella asegura que no hay pulseras electrónicas para el control de la imputada

martes 10 de mayo de 2022 | 8:55hs.

La exdirectora de los hogares Rincón de Luz y María de Nazareth, Sonia Andrea Prystupczuk, se presentó a declarar el 25 de abril. Y desde el 29 de abril cumple prisión domiciliaria (por falta de lugar para una mujer en la Comisaría I), la que debería estar siendo desarrollada con el control de la pulsera electrónica, según dictaminó la jueza de Garantías Silvia Erika Benítez.

Esto último no estaría sucediendo puesto que, según afirman desde la querella, se infromó desde el Centro de Monitoreo de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, que no hay en existencia dipositivos electrónicos de control. Se espera, según informaron desde ese organismos al Servicio Penitenciario de Corrientes, que en los próximos días se resuelva el faltante, puesto que por estas horas se realizan los trámites para obtener más dispositivos.

A Prystupczukse la imputan por encubrimiento Agravado por abuso sexual, apremios ilegales, y abuso de autoridad.

“Es insólito… (Prystupczuk) No puede ir detenida porque no hay lugar en la comisaría, y no tiene pulsera electrónica colocada porque no hay pulseras. Es insólito”, expresó el abogado querellante Eduardo Etchegaray respecto a la situación actual de la excoordinadora de los hogares de menores de Virasoro, única detenida por la causa de maltratos, abusos y muerte en esas instituciones a su cargo.

Sobre ella recaen las siguientes denuncias: Incumplimiento de los deberes de funcionario público, realizada en abril de 2021 por una excuidadora. Además de otras dos denuncias de abuso y maltrato infantil, en la que declararon más de 30 menores que sufrieron de vejaciones en dichas instituciones, y la otra por la muerte de Claudio Flores (encontrado sin vida el 22 de febrero último), cuyo cuerpo fue exhumado para la realización de la autopsia, cuyo informe aún no se difunde por una medida judicial interpuesta.

Por otro lado Etchegaray confirmó que el viernes último (6/5) incautaron el teléfono celular de Sonia Prystupczuk, a pedido de la querella, y señaló que desde su lugar realizó pedido de varias pruebas que aún no las puede divulgar, y que también siguen esperando el resultado de la autopsia realizada al cuerpo del joven Claudio Flores.